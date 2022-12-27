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ПОЛІТИКА

Про план дій сил оборони на 2023 рік, Кремінну та Бахмут йшлося сьогодні на засіданні Ставки

27 грудня 2022, 16:43
Про план дій сил оборони на 2023 рік, Кремінну та Бахмут йшлося сьогодні на засіданні Ставки
Фото: з вільних джерел
На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю і обладнанням

На сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача йшлося про план дій українських військових на наступний рік, а також про ситуацію в Кремінній і Бахмуті. Про це повідомляє Офіс президента України.

"Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України і командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна. На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю і обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік", – йдеться в повідомленні


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