Про план дій сил оборони на 2023 рік, Кремінну та Бахмут йшлося сьогодні на засіданні Ставки
На сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача йшлося про план дій українських військових на наступний рік, а також про ситуацію в Кремінній і Бахмуті. Про це повідомляє Офіс президента України.
"Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України і командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна. На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю і обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік", – йдеться в повідомленні