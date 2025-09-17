Прокурори назвали мотив вбивства Чарлі Кірка в США

Прокурори штату Юта оприлюднили докази, які вказують на найімовірніший мотив вбивства активіста Чарлі Кірка, в якому підозрюють Тайлера Робінсона. Мова йде про критику Кірком ЛГБТ.

У вилучених повідомленнях Робінсона своєму співмешканцю, які прокуратура представила з обвинуваченнями, він писав "що більше не може терпіти "ненависть" Кірка".

Співмешканця Робінсона, якому він написав, правоохоронці ідентифікували як "трансгендерну особу в стадії переходу".

Повідомлення про ненависть надійшло одразу після того, як Кірк під час виступу в "Університеті долини Юти" заявив, що "занадто багато" масових стрілянин у США вчинили трансгендерні особи.

При цьому, за даними непартійного ресурсу Gun Violence Archive, лише близько 0,1% таких випадків за останнє десятиліття були пов’язані з представниками трансгендерної статі.

У повідомленнях своєму другу Робінсон зізнався: "Це я, пробач". Він також писав, що хотів зберегти цю таємницю "до самої смерті і старості".

Що кажуть батьки підозрюваного?

Відомо також, що після арешту Робінсона його мати повідомила слідчим: протягом останнього року син став "більш політизованим і схилявся "вліво" - підтримував права ЛГБТ".

За словами прокурорів, у сім’ї часто виникали суперечки через різні політичні погляди, особливо між Робінсоном та його батьком.

Батько підозрюваного, за словами Робінсона, був "завзятим прихильником MAGA - політичного руху Дональда Трампа, який розшифровується як "Make America Great Again".

Як відомо, Робінсон негативно ставився до нинішнього президента США.

Мати підозрюваного також розповіла, що син називав захід Кірка в Університеті долини Юти "дурним місцем для виступу" та звинувачував його у "поширенні ненависті".

Батьки Робінсона почали підозрювати сина після того, як побачили його фото в новинах. Батько, мисливець із ліцензією, також впізнав гвинтівку, яка схожа на ту, що він дарував сину.

У розмові з батьком Робінсон фактично визнав свою причетність, сказавши, що "Кірк поширює надто багато ненависті".

ДНК на гвинтівці, знайденій біля місця університету, а також листування з його співмешканцем ще більше підтвердили причетність Робінсона.

На гільзах, знайдених на місці злочину, були викарбувані написи "hey fascist" та "O bella ciao" - рядок з італійської антифашистської пісні, популярної завдяки серіалу La Casa de Papel (Паперовий дім). Робінсон у переписці назвав ці написи "мемом".