Протест на шахті на Луганщині: десятеро гірників піднялися на поверхню, ще десять залишаються під землею

"Не важко здогадатися, що протести стануть більш радикальними. Шахтарі вкрай розлючені і обурені байдужим ставленням влади до них та до ситуації яка склалася на копальні"

Десять гірників, що перебували під землею на знак протесту проти відключення шахти "Гірська" на Луганщині від електроенергії, піднялися на поверхню. Ще десять шахтарів залишаються на глибині 700 метрів вже 5-й день.

За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця та представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в одного з гірників піднявся тиск, тому медики рекомендували йому піднятися на поверхню. Разом із ним піднялися ще 9 гірників, інформує "Громадське".

"Наразі під землею знаходяться 10 шахтарів, акція протесту триває", - заявив Волинець, додавши, що шахтарі планують "змінити тактику протестів".

За словами голови профспілки, 8 липня на шахті відбудуться збори працівників.

"Не важко здогадатися, що протести стануть більш радикальними. Шахтарі вкрай розлючені і обурені байдужим ставленням влади до них та до ситуації яка склалася на копальні", - заявив Волинець.

Нагадаємо, що на шахті "Гірська" в Луганські області шестеро гірників відмовляються підніматися на поверхню, протестуючи проти відключення шахти від електроенергії.