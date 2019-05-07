Протест на шахті на Луганщині: десятеро гірників піднялися на поверхню, ще десять залишаються під землею
За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця та представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в одного з гірників піднявся тиск, тому медики рекомендували йому піднятися на поверхню. Разом із ним піднялися ще 9 гірників, інформує "Громадське".
"Наразі під землею знаходяться 10 шахтарів, акція протесту триває", - заявив Волинець, додавши, що шахтарі планують "змінити тактику протестів".
За словами голови профспілки, 8 липня на шахті відбудуться збори працівників.
"Не важко здогадатися, що протести стануть більш радикальними. Шахтарі вкрай розлючені і обурені байдужим ставленням влади до них та до ситуації яка склалася на копальні", - заявив Волинець.
Нагадаємо, що на шахті "Гірська" в Луганські області шестеро гірників відмовляються підніматися на поверхню, протестуючи проти відключення шахти від електроенергії.
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