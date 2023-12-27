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CУСПІЛЬСТВО

Ейфелеву вежу закрили через страйк співробітників у день сотих роковин смерті її творця

27 грудня 2023, 21:18
Ейфелеву вежу закрили через страйк співробітників у день сотих роковин смерті її творця
Фото: zastavki.com
Відвідування самої вежі наразі закрито.

Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів після того, як її персонал оголосив страйк у 100-ті роковини смерті її творця Гюстава Ейфеля.

Про це повідомляє The Guardian.

Відвідування самої вежі наразі закрито, проте майданчик навколо неї залишається відкритим для туристів.

Розчарованим туристам, які забронювали квитки до Ейфелевої вежі, повідомили, що вона закрита і з ними зв’яжуться електронною поштою.

Найбільша французька профспілка заявила, що протести, які відбуваються перед переговорами про контракт з мерією, що володіє вежею, були протестом проти "нинішнього методу управління".

Керівники профспілок стверджують, що компанія-оператор вежі SETE "прямує до катастрофи", оскільки її бізнес-модель є "надто амбітною та нежиттєздатною". Нібито вона базується на надто оптимістичній оцінці майбутніх доходів від продажу квитків і недооцінці спіральних витрат на обслуговування та ремонт.

Ейфелева вежа — одна з найбільш відвідуваних та визначних пам’яток світу. До пандемії Covid-19 вона збирала майже 7 мільйонів відвідувачів на рік, три чверті з котрих — іноземні туристи.

300-метрова чавунна вежа вагою 10 100 тон була лише тимчасовою спорудою, яку потрібно було знести та здати на металобрухт у 1909 році. Деякі письменники, зокрема, Гі де Мопассан та Олександр Дюма молодший, не могли дочекатися її знищення, називаючи споруду «марною і жахливою».

Творець вежі — підприємець та інженер-конструктор Ґюстав Ейфель — помер на 92-му році свого життя 27 грудня 1923 року.

страйкейфелева вежа

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