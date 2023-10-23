Перший за 48 років жіночий страйк в Ісландії спрямований на подолання розриву в оплаті праці – The Guardian

Країна вважається лідером із гендерної рівності, але в деяких професіях жінки все ще заробляють на 21% менше, ніж чоловіки.

Десятки тисяч жінок і небінарних людей по всій Ісландії, включно з прем’єр-міністеркою, 25 жовтня припинять роботу та вийдуть на всенаціональний страйк, який покликаний повторити захід, проведений 48 років тому.

Про це пише The Guardian.

Жінки припинять як оплачувану, так і неоплачувану роботу, аби вийти на протест для усунення різниці в оплаті праці. Свою участь у заході уже підтвердили працівники рибної промисловості, вчителі, медсестри та прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір. Захід покликаний показати, що суспільство опиняється в глухому куті без жінок, та має за ціль привернути увагу до постійного гендерного розриву в оплаті праці в країні та поширеного гендерного та сексуального насильства.

Востаннє такий повномасштабний захід проводили в 1975 році, коли 90% ісландських жінок відмовилися працювати в рамках "kvennafrí" (жіночий вихідний день), що призвело до кардинальних змін. Цей день ще називають "довгою п'ятницею" через те, що він повністю паралізував країну, продемонструвавши важливість участі жінок у всіх економічних процесах.

Попри зміни, що відбулись відтоді, та те, що ісландські жінки вважаються світовим лідером у сфері гендерної рівності. У деяких професіях ісландські жінки все ще заробляють на 21% менше, ніж чоловіки, а понад 40% жінок стикалися з гендерними проблемами або сексуальним насильством. Організатори страйку також наголошують, що робота, традиційно пов’язана з жінками, як прибирання та догляд, як і раніше недооцінюються та оплачуються недостатньо.

Хоча з 1975 року були й інші жіночі страйки, у це перша акція, яка триватиме повний день. Вона проходитиме під гаслом " Kallarðu þetta jafnrétti ?" (Ви називаєте це рівністю?) і планується приблизно 40 різними організаціями.

Жінок і небінарних людей по всій країні закликають не виконувати жодної оплачуваної чи неоплачуваної роботи у вівторок, включаючи домашні справи вдома, "щоб продемонструвати важливість їх внеску в суспільство".

Очікується, що щонайменше 25 000 людей відвідають захід у центрі столиці країни Рейк'явік, і ще більше візьмуть участь у 10 інших заходах по всій країні, що, ймовірно, стане найбільшим страйком жінок в Ісландії.

Оголошуючи про свою участь у заході прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір сказала, що очікує, що офіс прем'єр-міністра припинить роботу.

"Перш за все, я виявляю солідарність з ісландськими жінками", — сказала вона.

Учасники страйку закликають усунути гендерний розрив в оплаті праці шляхом публікації заробітної плати працівників у професіях, де домінують жінки, а також до заходів проти гендерного та сексуального насильства.

Дріфа Снедал, яка є членом виконавчого комітету жіночого страйку та є представником Stígamót, консультативно-просвітницького центру з питань сексуального насильства, сказала, що збільшення доступу дітей до порнографії сприяло насильству щодо жінок. За її словами, статус жінок у суспільстві та їхня грошова цінність на робочому місці також були пов’язані з сексуальним насильством.

"Зараз ми намагаємося з’єднати крапки, кажучи, що насильство щодо жінок і недооцінена праця жінок на ринку праці – це дві сторони однієї медалі та впливають одна на одну", – сказала вона.