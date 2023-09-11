На кордоні ЄС у росіян можуть конфіскувати авто, техніку та інші речі
Про це йдеться в документі Єврокомісії.
Правила набули чинності в липні після продовження санкцій Європейським Союзом проти росії.
"Якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт можуть конфіскувати незалежно від того, з якими цілями і на який термін він ввозиться", - йдеться в документі.
Заборона поширюється і на ввезення причепів, напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів і на транспортування і використання яхт.
Також у громадян рф можуть забирати косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння та фотокамери.Раніше ми писали, що в Естонії двох громадян країни і росіянина судитимуть за держзраджу.