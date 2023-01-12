Причини кризової ситуації в Соледарі. Якщо хтось і облажався, то це вищі командні ланки, а не бійці – Том Купер

Звісно, сьогодні всі думки прикуті до Соледару. Тож пропонуємо вам свіжий огляд Тома Купера у перекладі iPress. Військовий експерт розповідає про чергове пересування ліжок у командуванні російським військом в Україні. Іронізує щодо несвоєчасного рішення про передачу Україні польських Leopard 2 та ще й у такій малій кількості, і звісно розповідає про ситуацію в Соледарі. Він спростовує версію, що на напрямок поставили недосвідчених ТрОшників, які втекли, і наполягає, що якщо хтось на українському фронті і проколовся, то це лише вище командування, а не бійці.

Сьогодні я дуже поспішаю, тому відразу перейду до суті. путін вчергове перетасував своє командування по Україні. Звичайно, оголошувати про це публічно треба було шойгу, оскільки "найбільшого стратега сучасності" ніколи не приводять у зв'язку з якимись поганими новинами. Так чи інакше, валєрій гєрасімов – начальник російського Генштабу – тепер командувач "Об'єднаного угруповання військ" (читай: всіх російських військ) в Україні. суровікін призначений одним із його заступників, разом з олєгом салюковим та алєксєєм кімом. Офіційне пояснення: підвищення рівня керівництва спецоперацією, пов'язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються, і необхідністю організації більш тісної взаємодії між різними родами військ...

Схоже, хтось там постійно відмовлявся виконувати накази путіна, і/або гєрасімову дуже хочеться приписати собі всі заслуги за "успіхи" суровікіна в "знеструмленні України" останніх днів і тижнів...

У свою чергу, президент Республіки Польща віддав наказ своїм збройним силам передати Україні перші 20 основних бойових танків Leopard 2.

Просто чудово: це не тільки занадто мало, занадто пізно, але й значно збільшить і без того величезний український тягар із запчастинами та боєприпасами. Лише для прикладу: 120-мм танкові боєприпаси для гармат Leopard розробки Rheinmetal були єдиним видом боєприпасів, які досі не використовувалися ЗСУ. В іншому, українські збройні сили використовують буквально все: від натовських і радянських/російських куль калібру 5,56 мм і 7,62 мм для штурмових гвинтівок, через 100-мм, 115-мм, 125-мм снаряди для танкових гармат радянської розробки до натовських боєприпасів калібру 105 мм для танків Т-55 зі Словенії. Не кажучи вже про артилерійські боєприпаси для гармат калібру 75мм, 76мм, 100мм, 122мм, 152мм, 203мм... Якщо британці зараз дійсно можуть додати жменьку – перевантажених/недостатньо потужних, але оголошених німецькими телеканалами "маневреними" – Challenger 2, то Україні знадобляться танкові боєприпаси калібру 120 мм для нарізних гармат L11, а також броньовані евакуатори, здатні витягти з місцевої багнюки щось вагою у 80 тонн.

Я такий щасливий, що не можу висловити...

Повітряно-ракетна війна. Вибачте, у мене надто мало часу, щоб обговорити всі російські артилерійські ракетні обстріли України за останні кілька днів. Це не неповага до їхніх жертв: дійсно фізичний брак часу. Отже, додам лише, що "московське командування" заявило про збиття трьох літаків українських ВПС 10 січня, і ще трьох (всі Су-25) вчора – і все це перехоплювачами вкс. Як завжди, жодних доказів не наведено, а отже, це має бути правда, правда і нічого, крім правди. А всі знають, що українські ВПС були знищені ще 6-7 місяців тому, тому це просто незаперечний факт. Зі свого боку, українські ВПС звітують про 17-18 бойових вильотів на день: непрямі докази свідчать про те, що фокус операцій обох повітряних сил знаходиться в районі Бахмута.

Що ще важливіше, мабуть: за чутками, всі військові кораблі та підводні човни Чорноморського флоту росії здійснюють виходи зі своїх портів у Севастополі та Новоросійську. Включаючи всі десантні кораблі. Чому – ніхто не знає, принаймні зараз, і я не збираюся здогадуватися.

Битва за Донбас. Поки росіяни – і всі можливі фанати путлєра за кордоном – святкують "звільнення Соледара" і "знищення українських сил у цій безглуздій обороні", бої в місті йдуть повним ходом, з великою кількістю дрібномасштабних дій, атак і контратак, а також безперервних масованих обстрілів – з обох сторін. Дехто каже, що чіткої лінії фронту немає, але наскільки мені відомо, це базується на повідомленнях за останні 24-36 годин, коли її не було. Тим часом, значна частина боїв точиться за утримання або закріплення тієї чи іншої будівлі (читай: руїн тієї чи іншої будівлі). Більше подробиць не знаю, але зроблю висновок: українці утримують західну частину міста, включно з шахтою №4. Що відбувається в центрі і на південь від Соледара – вибачте, без поняття.

Фото: Супутниковий знімок того, що залишилося від Соледару, Maxar Technologies

Красна Гора тримається, як і те, що залишилося від українських позицій на північній та західній околицях Підгороднього. Траса М03 відкрита, але Т0513 заблокована через безперервні російські обстріли в напрямку Благодатного, наприклад. Працює і українська система CASEVAC/MEDEVAC: поранених евакуюють за допомогою бронетранспортерів.

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Тепер про "зародження" цієї ситуації в Соледарі. За останньою версією, яка циркулює в соціальних мережах, все почалося ще наприкінці грудня з того, що десь на вищому рівні командування ЗСУ було прийнято рішення з 1 січня 2023 року вивести з Соледару частини 128-ї гірсько-штурмової бригади, замінивши її на 46-ту повітряно-десантну.

Поки путін оголошував про своє "перемир'я", суровікін мав би скористатися цією можливістю для організації масованого наступу. А потім атакувати з вдв саме тоді, коли 128-му замінили "кілька підрозділів територіальної оборони, а 46-ї повітряно-десантної ще не було на позиціях". І, "звісно", коли почався наступ росіян, територіальна оборона залишила свої позиції і втекла...

Історія продовжується з 46-ю бригадою, яка прибула і зуміла "стабілізувати ситуацію, але деякі позиції були втрачені". І в проміжку між цим росіяни розширили свій наступ, здійснивши тривалі атаки на Красну Гору та Підгороднє, які утримувала 24-та механізована бригада. У пік російського наступу, ще 8-9 січня, вона втратила близько 80% Підгороднього і ледь не втратила Красну Гору, але потім повернула її і втримала.

Наважуся на певний аналіз таких чуток.

Щоб дещо прояснити або хоча б повернути до пам'яті: я насправді ніхто. Я далекий навіть від того, щоб бути "чудовим джерелом", я не відповідальний, і мені легко теревенити, скаржитися і критикувати. Тому цілком можливо, що я зараз буду і зовсім не правий, і несправедливий водночас. Але нічого не можу з собою вдіяти: ця історія звучить для мене як маячня. Схоже на те, що хтось там повернувся до схеми "звинувачення звичайного підозрюваного". Дивіться: "це Територіальна оборона облажалася, з ЗСУ нічого подібного не сталося б".

Сказати, що це недолуго, було б нічого не сказати.

Чому?

Я не знаю жодних доказів того, що протягом останніх двох тижнів, якщо не більше, в районі Соледара були розгорнуті якісь підрозділи ДРГ. Ні фотографій, ні повідомлень. Найближча "не ЗСУ" бригада, про яку мені відомо, що перебувала в районі Соледара станом на початок січня, – це 12-а бригада оперативного призначення. Це підрозділ Нацгвардії, щоправда, не ТерОборони. І вона утримувала Благодатне. Найближчим підрозділом ТрО була 241-а бригада, що дислокується в Бахмуті. Враховуючи, що обидві вони були зайняті самі по собі, навряд чи комусь прийшла в голову ідея перекинути їх до Соледару.

Більше того, після всього того, що продемонструвало командування ЗСУ в Бахмуті за останні кілька місяців, я не схильний очікувати, що цей командний вузол, або будь-хто вищий за командуванням, прийде до такої сміхотворно-абсурдної ідеї, як "заміна 128-ї на підрозділи ТерОборони" в очікуванні "прибуття 46-ї"... Це все одно, що персонаж, про якого йде мова, наказав ЗСУ... вибачте, територіальній обороні... встановити над Соледаром 1-2 січня 10-метрову неонову вивіску "Будь ласка, приїдьте і вбийте нас всіх".

Безумовно, після всього хаосу з "наповненням лінії фронту Соледар-Бахмут елементами чотирьох різних видів збройних сил і 25 різних бригад і полків" останніх днів може здатися "логічним" висновок про те, що росіяни краще знали, де який елемент якої бригади ЗСУ – ніж штаб у Бахмуті. Але насправді, є межі дилетантизму. Навіть горобці в моєму саду знають, що росіяни набагато краще розбираються в тому, де який підрозділ ЗСУ знаходиться, ніж всі ми, "незаангажовані спостерігачі" і "кабінетні воїни", коли-небудь будемо. Без сумніву, росіяни, як правило, абсолютно не знають, де знаходиться конкретний окоп, бліндаж, група військ тощо, але вони знають, який підрозділ ССО розгорнутий на конкретній ділянці фронту, який з них висувається, який відходить тощо. Це тим більше важливо з огляду на те, що:

- реакція росіян на "відхід" 128-ї: росіяни (тобто російські соцмережі), а особливо ті, хто залишився в живих з 79-ї дивізії вдв, "люблять" цю українську бригаду, бо знають, що вона робила з ними на півночі Херсона ще у вересні-жовтні. Тому, як тільки почалася її ротація, вони почали стверджувати, що 128-а "залишає" свої позиції, навіть "тікає"... А тепер спробуйте мені пояснити, що в Бахмутському штабі ЗСУ про це не знали...

- ...або безкінечні українські повідомлення в стилі "герої 46-ї врятували ситуацію".

Вибачте, це все казки для маленьких дітей: нічого такого, що мене переконає (принаймні, без беззаперечних доказів).

Іноді доводиться миритися з реальністю. 46-та може складатися з досвідчених у боях батальйонів. Однак, як бригада, вона є "молодим" формуванням, і для Соледару вона була абсолютно новою. росіяни завдали масованого і несподіваного удару по ній, коли вона була найбільш вразливою. На війні "лайно трапляється". І якщо хтось і облажався, то вищі командні ланки, приймаючи рішення про ротацію підрозділів саме в той час, коли путін оголошував про своє "перемир'я". Якість путінських перемир'їв – "новина" для України, але "зовсім не новина" для всіх, хто спостерігав за путінськими росіянами в Сирії. Тепер цей урок отримали і в ЗСУ.

Війна в Україні, 12 січня 2023 року

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