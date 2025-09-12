До Києва приїхали принц Гаррі та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (оновлено)

Відомо, що під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Принц Гаррі 12 вересня здійснив несподіваний візит до Києва. Він каже, що хоче допомогти одужати тисячам українським військовослужбовцям, які отримали серйозні поранення під час війни проти росії.

Про це пише The Guardian.

Під час поїздки до столиці України він і команда його фонду "Ігри нескорених" мають намір детально описати нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.

У розмові з The Guardian під час нічної поїздки до української столиці герцог Сассекський сказав: "Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення".

"Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, причетних до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається", — додав він.

Принц сказав, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка травматологічного центру Superhumans у Львові, де лікуються поранені з ампутованими кінцівками. Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому в США.

Також до Києва прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це повідомило польське Міністерство закордонних справ.

"Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ розпочав свій візит до України. На київському вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга", – йдеться у повідомленні.