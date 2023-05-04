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ПОЛІТИКА

Вартість пшениці зростає, оскільки атака безпілотників на кремль викликає напруженість у Чорному морі – ЗМІ

04 травня 2023, 13:33
Вартість пшениці зростає, оскільки атака безпілотників на кремль викликає напруженість у Чорному морі – ЗМІ
Фото: agravery.com
Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці.

Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як москва заявила, що два безпілотники атакували кремль.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами москви, спливає 18 травня. росія проведе переговори з представниками ООН у москві того ж дня, повідомило МЗС рф.

З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці - близько чверті.

Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.

Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% - до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля стіни кремля пролунали два потужні вибухи, після чого у небо здійнявся густий дим та вимкнулася підсвітка стіни. У кремлі прокоментували нічну атаку по резиденції російського диктатора владіміра путіна. Там, звичайно, звинуватили у цьому Україну, яка завдала удару безпілотниками. 

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