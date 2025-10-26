Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін боїться перевороту через слабкість росії – The Telegraph

26 жовтня 2025, 14:55
путін боїться перевороту через слабкість росії – The Telegraph
Фото: REUTERS
нещодавно ФСБ рф звинуватила Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту.
З приходом до влади путіна росія перетворилася на тоталітарну державу, а сам диктатор ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз.
 
Про це повідомляє The Telegraph.
 
Як пише видання, нещодавно ФСБ рф звинуватила Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. За даними спецслужби, комітет, створений для протидії війні рф проти України, нібито планує "насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу".
 
Експерти називають це проявом нового відчуття вразливості путіна.
 
"У кремля параноя. путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим", - зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
 
Раніше у 2023 році ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався піти на москву проти диктатора, але заколот провалився, а сам Пригожин загинув в авіакатастрофі.
 
Ходорковський не планує військових акцій проти кремля. Провівши 10 років у сибірській в’язниці, він емігрував до Європи та у 2022 році заснував Антивоєнний комітет. За його словами, звинувачення ФСБ свідчать про страх кремля щодо передачі влади: у разі смерті путіна очевидного наступника немає.
 
"Прем'єр, призначений путіним, суди та парламент, легітимність яких сумнівна, - ось реальність Росії", - підкреслив він.
 
Експерти також зазначають, що міжнародна легітимність російської опозиції може стати ключовим фактором у разі раптової зміни влади. Саме тому кремль намагається дискредитувати та залякати Антивоєнний комітет.
 
Ходорковський також зауважує, що росія значною мірою залежна від Китаю.
 
"Сі Цзіньпін може зупинити війну і обрушити економіку рф, якщо захоче", - говорить він.
 
Економічна слабкість росії, на думку Томаса Кітінга з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, може підштовхнути зовнішніх гравців до більш активних дій.
 
З моменту приходу до влади путін систематично усуває тих, хто йому суперечить. Так сталося і з Пригожиним, який намагався силою піти на москву, але зазнав поразки, а його повстання не вдалося.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

