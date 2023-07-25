путін був "паралізованим" у перші години повстання Прігожина, хоча знав про нього заздалегідь – WP

За словами українських та інших європейських силовиків, коли почалося повстання "вагнерівців", путін був "паралізований".

Коли Євгеній Прігожин, керівник групи найманців "Вагнера", вранці 24 червня здійснив спробу заколоту, владімір путін був паралізований і не міг віддати жодного наказу.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дані розвідки.

За даними видання, російські спецслужби попередили російського президента щонайменше за два-три дні до того, що Прігожин готував можливий заколот.

Були вжиті заходи для посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, включно з кремлем, де збільшили штат президентської охорони й роздали більше зброї, але цим все й обмежилося.

"У путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію заколоту і заарештувати організаторів", – сказав один з європейських чиновників з питань безпеки. "Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях. Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час не знали, як реагувати".

Видання зазначає, що цей звіт розвідки про протистояння у рф узгоджується з публічними коментарями директора ЦРУ Вільяма Бернса минулого тижня про те, що протягом більшої частини 36 годин заколоту російські спецслужби, військові та особи, які приймають рішення, "здавалося, пливли за течією".

Відсутність наказів від вищого командування кремля змусила місцевих чиновників самим вирішувати, як діяти, коли війська "Вагнера" увійшли у Ростов, а потім до Воронежа, перш ніж вирушити далі на північ у напрямку москви.

Не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури прийняли рішення не намагатися зупинити добре озброєні війська Вагнера, повідомили представники силових структур.

Багато хто на місцевому рівні не міг повірити, що повстання "Вагнера" могло відбутися без певної домовленості з кремлем, кажуть співробітники служби безпеки.

WP пише, що деякі люди "на верхах" підтримали Прігожина й ідею про те, що керівництво потрібно очистити, що риба гниє з голови.

"Здається, були важливі люди у владних структурах, які навіть чекали на це, оскільки, якби його спроба була більш успішною, вони також "приєдналися б до змови", – сказав один високопоставлений чиновник НАТО.

Але інші представники силових структур були в жаху від спроби заколоту і беззубої реакції кремля, переконані, що це веде росію до періоду глибоких потрясінь, кажуть офіційні особи.

"Був безлад. Можна сперечатися про його глибину, але згоди дійсно не було", – сказав високопоставлений представник російських дипломатичних кіл. "Ми чули всі ці заяви. Вони не завжди були послідовними. Певний час не знали, як реагувати", – додав він.

Представники російської еліти заявили, що розбіжності щодо ведення війни і ставлення до неї російського військового керівництва триватимуть, попри піар-кампанію кремля, спрямовану на те, щоб продемонструвати, що путін контролює ситуацію, і початок кампанії з очищення лав російської армії від критиків і прихильників Прігожина серед російських ультранаціоналістів.