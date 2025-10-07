Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін планує безсмертя: у рф збільшили витрати на боротьбу зі старінням

07 жовтня 2025, 19:03
путін планує безсмертя: у рф збільшили витрати на боротьбу зі старінням
Фото: з вільного доступу
путін публічно визнав, що вірить у можливість продовження життя людини до 150 років.

З ініціативи кремлівського диктатора владіміра путіна в росії значно збільшили субсидії на наукові проєкти, присвячені боротьбі зі старінням.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що російські пропагандисти та оточення путіна продовжують створювати ілюзію того, що російський диктатор нібито "постійно працює". Зокрема, росЗМІ заявляли про те, що очільник рф 7 жовтня, у день свого 73-річчя, працюватиме у звичному режимі та навіть проведе "оперативне" засідання Ради національної безпеки.

У виданні додали, що путін, згідно з поправками до конституції рф, ухваленими у 2020 році, може обіймати посаду президента країни до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.

Журналісти нагадали, що голова рф під час бесіди з китайським лідером Сі Цзіньпіном 3 вересня в Пекіні обговорювали можливості сучасної медицини щодо продовження життя. російський диктатор тоді сказав, що "з розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, що дасть змогу людям досягати безсмертя".

Ба більше, путін пізніше публічно визнав, що вірить у можливість продовження життя людини до 150 років. Журналісти з'ясували, що за його ініціативою кількість фінансованих державою наукових проєктів у цій сфері збільшилася в 6 разів.

За даними видання, із 7 проєктів, схвалених у період із 2016-го до 2022 року на загальну суму 21 мільйон рублів, у період із 2021-го до 2025 року їхня кількість збільшилася до 43, а загальний обсяг фінансування становив 172 мільйони рублів.

Крім того, у 2025 році в рф фінансування отримали й інші дослідницькі програми зі старіння, включно з програмою "Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини". Її керівником є ендокринологиня Марія Воронцова, яка, ймовірно, є старшою дочкою путіна.

