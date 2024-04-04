путін планує війну на виснаження в Україні на тлі кадрових проблем – Bloomberg

У рф не вистачає живої сили для вирішального прориву.

Президент росії владімір путін сповнений рішучості підкорити Україну, роблячи ставку на те, що він зможе пережити західних прихильників Києва і здобути перемогу на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

І це попри незначний прогрес російських окупаційних військ.

У виданні з посиланням на чотири джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля зазначили, що путін підбадьорений новим шестирічним терміном при владі та спробою звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Холлі". Тому він налаштований на досягнення своїх військових цілей після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року закінчилися безрезультатно.

У Bloomberg зазначили, що росії не вистачає живої сили, аби зробити вирішальний прорив, а Україна своєю чергою намагається забезпечити свої війська боєприпасами. Тому немає жодних ознак того, що якась із сторін примусить припинити бойові дії найближчим часом. Після так званої перемоги на виборах путін посилив ракетні обстріли українських міст та заявив, що не зацікавлений давати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо погодиться на паузу в бойових діях.

У виданні зазначили, що путін бездоказово звинуватив Україну в причетності до нападу на концертний зал 22 березня, в результаті якого є щонайменше 144 загиблих.

У Bloomberg нагадали слова російського міністра оборони Сєргєя Шойгу, що росія планує сформувати дві нові об'єднані армії, 14 дивізій і 16 бригад до кінця цього року. Поки що військові розширюють свої ряди, залучаючи новобранців обіцянками щедрої зарплати, і мають на меті набрати щонайменше 250 тисяч солдатів до 2024 року. Також у виданні навели цитату все того ж Шойгу, що "угруповання російських військ продовжують відтісняти українські формування на захід".

Проте, як додали у виданні, поки що росія може намагатися здійснити нові великі наступальні операції, аби захопити такі міста, як Харків чи Одесу. Оголошений путіним план створення буферної зони в Україні для захисту прикордонних регіонів росії від посилення атак також виглядає нездійсненним без додаткових військ.

Україна ж як додали в Bloomberg стикається зі своїми власними викликами, які лише зростають. У виданні згадали підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про зниження віку призову на військову службу з 27 до 25 років. У Bloomberg зазначили, що так армія прагне поповнити свої виснажені ряди.

Перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому на президентських виборах, зазначили в Bloomberg, також викликає занепокоєння в Україні та Європі, що військова підтримка з боку США може зменшитися.

Минулого місяця речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що росія де-факто перебуває у стані "війни" в Україні через поглиблення залучення Заходу, хоча Путін офіційно не оголошував бойових дій з моменту віддання наказу про вторгнення в лютому 2022 року. Наразі, за підрахунками Bloomberg, росія контролює близько п'ятої частини території України, включно з Кримом, який вона анексувала у 2014 році.

Хоча рф наростила виробництво озброєнь, вона також повторно використовує багато обладнання радянських часів і повільно проїдає запаси озброєнь, які стануть дефіцитними у 2025-2026 роках, згідно з даними аналітичного центру Carnegie's Massicot.