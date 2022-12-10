путін починає розуміти, що після невдач в Україні росія більше не є наддержавою – міністр оборони Британії

росія програє через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництв

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в президента росії Владіміра Путіна починає з’являтися розуміння, що рф більше не є наддержавою через низку невдач російської армії в Україні.

"Він (путін) щойно виявив, що (росія) - не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на якихз ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він.

Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництва.

"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали росію. Але у путіна в загашнику є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.

Він додав, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".

"Його (путіна) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть вчора (10 жовтня) обстріл мізерної кількості ракет по випадкових цивільних об'єктах, в той час як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", - вважає міністр оборони Британії.