НОВИНИросія програє через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництвПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін починає розуміти, що після невдач в Україні росія більше не є наддержавою – міністр оборони Британії
Фото з вільного доступу
На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в президента росії Владіміра Путіна починає з’являтися розуміння, що рф більше не є наддержавою через низку невдач російської армії в Україні.
Про це міністр сказав в інтерв’ю Evening Standard.
"Він (путін) щойно виявив, що (росія) - не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на якихз ви рахували танки, вважали, що є невразливими, а на ділі – ні", – сказав він.
Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та хибні "стратегічні припущення" свого керівництва.
"На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали росію. Але у путіна в загашнику є мільйони людей, яких він може запхати у м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення", – додав Воллес.
Він додав, що в останні дні контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, та вона все одно зберігає перевагу, тоді як росія "стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю".
"Його (путіна) стратегічні припущення, схоже, помилкові в усьому. Навіть вчора (10 жовтня) обстріл мізерної кількості ракет по випадкових цивільних об'єктах, в той час як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів", - вважає міністр оборони Британії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 10 2022 20:42 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Спрей AstraZeneca проти COVID-19 поки не єфективний
- Україні допоможуть "закрити" небо від російських ударів - Єрмак
СТАТТІ