путін вже програв стратегічно – президент Фінляндії

Він переконаний, що Україна вистоїть і переможе, якщо продовжить чинити опір рф.

На Мюнхенській безпековій конференції президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що росія зазнала поразки не лише у стратегічному, а й у військовому вимірі.

"путін хотів зробити Україну російською, а вона стала ще більш європейською. Він прагнув зупинити розширення НАТО, а отримав вступ Фінляндії та Швеції. Він хотів утримати оборонні витрати на низькому рівні, а вони зростають до 5%", - підкреслив фінський лідер.

Стубб також зазначив, що територіальні здобутки росії на фронті є незначними, а втрати її армії важко компенсувати. Так, у грудні 2025 року Україна знищила близько 34 тис. російських солдатів, і москва не змогла поповнити їхній склад новими наборами.

"Просто продовжуйте робити те, що робите, і зрештою ви вистоїте та виграєте цю війну", - звернувся він до українців.

Мюнхенська конференція, що розпочалася 13 лютого, є провідним світовим форумом з питань міжнародної безпеки. У триденному заході беруть участь близько 1000 делегатів із майже 120 країн, серед них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ, понад 30 очільників оборонних відомств і керівники понад 40 міжнародних організацій.

Делегацію України очолює Президент Володимир Зеленський, який планує обговорити посилення підтримки країни у протистоянні російській агресії.

Зазначимо, що сьогодні президент України прибув до Німеччини на безпекову конференцію в Мюнхені.