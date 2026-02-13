Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін вже програв стратегічно – президент Фінляндії

13 лютого 2026, 19:46
путін вже програв стратегічно – президент Фінляндії
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Він переконаний, що Україна вистоїть і переможе, якщо продовжить чинити опір рф.

На Мюнхенській безпековій конференції президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що росія зазнала поразки не лише у стратегічному, а й у військовому вимірі. 

"путін хотів зробити Україну російською, а вона стала ще більш європейською. Він прагнув зупинити розширення НАТО, а отримав вступ Фінляндії та Швеції. Він хотів утримати оборонні витрати на низькому рівні, а вони зростають до 5%", - підкреслив фінський лідер.

Стубб також зазначив, що територіальні здобутки росії на фронті є незначними, а втрати її армії важко компенсувати. Так, у грудні 2025 року Україна знищила близько 34 тис. російських солдатів, і москва не змогла поповнити їхній склад новими наборами. 

"Просто продовжуйте робити те, що робите, і зрештою ви вистоїте та виграєте цю війну", - звернувся він до українців.

Мюнхенська конференція, що розпочалася 13 лютого, є провідним світовим форумом з питань міжнародної безпеки. У триденному заході беруть участь близько 1000 делегатів із майже 120 країн, серед них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ, понад 30 очільників оборонних відомств і керівники понад 40 міжнародних організацій.

Делегацію України очолює Президент Володимир Зеленський, який планує обговорити посилення підтримки країни у протистоянні російській агресії.

Зазначимо, що сьогодні президент України прибув до Німеччини на безпекову конференцію в Мюнхені.

 

Мюнхенська конференціяАлександр Стубб

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється