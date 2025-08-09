путін запропонував Трампу "мирний план" в обмін на території України — WSJ

Свої вимоги путін представив під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом 6 серпня.

Диктатор росії владімір путін цього тижня представив адміністрації президента США Дональда Трампа масштабну пропозицію про припинення вогню в Україні в обмін на значні територіальні поступки.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У розмові з європейцями Віткофф розповів, що російська пропозиція передбачає два етапи. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські посадовці намагались зʼясувати, що пропозиція путіна передбачає щодо окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Однозначної відповіді вони не отримали, однак співрозмовник WSJ каже, що путін закликав призупинити війну на поточних лініях в обох регіонах.

Неназваний український чиновник, який брав участь у телефонній розмові з Трампом у середу, сказав, що Київ не проти жодних пропозицій, однак зауважив, що перемирʼя буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.

При цьому пропозиція безпосередньо не стосувалася прагнення України отримати гарантії безпеки, зокрема найближчим часом приєднатися до НАТО. У межах цієї пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить законодавство, яким зобов’яжеться не нападати на Україну чи Європу — європейські посадовці це твердження сприйняли з глибоким скепсисом, зазначає WSJ.

Встановлений Трампом дедлайн для досягнення перемир’я сплив у п’ятницю. Хоча він уже запровадив 50-відсоткові мита на імпорт з Індії — одного з головних покупців російської нафти, — решту санкцій він може тимчасово відкласти заради переговорів.

Стів Віткофф у серії телефонних дзвінків із європейськими союзниками цього тижня заявив, що бачить у пропозиції кремля "щире прагнення до миру", навіть якщо остаточна домовленість зрештою відрізнятиметься від нинішніх умов. Деякі європейські лідери також висловили обережну надію на успіх дипломатичної місії Трампа. "Можливо, замороження конфлікту — не завершення війни, але її замороження — станеться раніше, ніж пізніше", — сказав у п’ятницю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Того ж дня кремль повідомив, що путін обговорив свій план із лідерами Індії, Китаю, Білорусі, Південної Африки та низки інших країн, тоді як глава МЗС росії Сєргєй Лавров провів розмову зі своїм турецьким колегою.