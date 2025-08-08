Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск висловився про "заморожування конфлікту" в Україні

08 серпня 2025, 14:33
Туск висловився про
Фото: ukrinform.ua
Польський прем’єр провів переговори з українським президентом

У розв’язаній росією війні проти України можливе тимчасове "заморожування".

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише The Guardian.
 
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися швидше раніше, ніж пізніше", - висловився польський прем’єр.
 
Туск каже, що під час розмови Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".
 
"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, зокрема Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав він.
 
Зеленський також поділився результатами розмови з польським прем’єром. Президент поінформував Туска щодо розмови з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими колегами. За словами глави держави, вони обговорили "наявні дипломатичні можливості" та наголосили, що "надійний мир є важливим для всіх". 

 

Дональд Тусквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється