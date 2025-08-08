Туск висловився про "заморожування конфлікту" в Україні
08 серпня 2025, 14:33
Фото: ukrinform.ua
Польський прем’єр провів переговори з українським президентом
У розв’язаній росією війні проти України можливе тимчасове "заморожування".
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише The Guardian.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися швидше раніше, ніж пізніше", - висловився польський прем’єр.
Туск каже, що під час розмови Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".
"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, зокрема Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав він.
Зеленський також поділився результатами розмови з польським прем’єром. Президент поінформував Туска щодо розмови з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими колегами. За словами глави держави, вони обговорили "наявні дипломатичні можливості" та наголосили, що "надійний мир є важливим для всіх".