Туск висловився про "заморожування конфлікту" в Україні

У розв’язаній росією війні проти України можливе тимчасове "заморожування".

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися швидше раніше, ніж пізніше", - висловився польський прем’єр.

Туск каже, що під час розмови Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, зокрема Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав він.