путін знизив вимоги до України – Reuters

Він зосередився тільки на повному контролі над Донбасом замість чотирьох українських областей, на які раніше претендував.

Президент рф Володимир путін висунув нові умови для досягнення домовленості щодо припинення війни, зменшивши територіальні претензії до України.

Якщо раніше кремль вимагав визнання контролю над чотирма областями: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською, то тепер, за даними Reuters, путін обмежився вимогою відмови Києва від контролю лише над усім Донбасом.

Про це Reuters повідомило в четвер, 21 серпня, з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів і позицією москви.

Згідно з джерелами, під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці путін заявив, що Україна має погодитися на:

повну відмову від контролю над Донецькою та Луганською областями,

нейтральний статус без вступу до НАТО,

відсутність західних військ на території України.

За інформацією агентства, саміт тривав близько трьох годин, і більшість часу сторони обговорювали потенційні умови завершення війни. путін нібито дав зрозуміти, що готовий припинити наступальні дії у Запорізькій та Херсонській областях, якщо Київ погодиться на втрату частини Донбасу.

"По суті, за словами російських джерел, путін пішов на компроміс у порівнянні з вимогами червня 2024 року, коли кремль наполягав на визнанні російського контролю над чотирма областями", - зазначає Reuters.

Крім того, москва продовжує наполягати на:

юридичній відмові України від членства в НАТО,

гарантіях нерозширення Альянсу на схід,

обмеженні чисельності української армії,

забороні на присутність західних миротворчих сил.

У рамках можливої угоди кремль також готовий вивести війська з нещодавно окупованих невеликих ділянок Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

У москві наполягають, що така пропозиція є "компромісною" у порівнянні з попередніми вимогами. Водночас західні союзники України, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, ставляться скептично до заяв путіна і сумніваються у його щирій готовності до завершення війни.