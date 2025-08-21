путін знизив вимоги до України – Reuters
Президент рф Володимир путін висунув нові умови для досягнення домовленості щодо припинення війни, зменшивши територіальні претензії до України.
Якщо раніше кремль вимагав визнання контролю над чотирма областями: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською, то тепер, за даними Reuters, путін обмежився вимогою відмови Києва від контролю лише над усім Донбасом.
Про це Reuters повідомило в четвер, 21 серпня, з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів і позицією москви.
Згідно з джерелами, під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці путін заявив, що Україна має погодитися на:
-
повну відмову від контролю над Донецькою та Луганською областями,
-
нейтральний статус без вступу до НАТО,
-
відсутність західних військ на території України.
За інформацією агентства, саміт тривав близько трьох годин, і більшість часу сторони обговорювали потенційні умови завершення війни. путін нібито дав зрозуміти, що готовий припинити наступальні дії у Запорізькій та Херсонській областях, якщо Київ погодиться на втрату частини Донбасу.
"По суті, за словами російських джерел, путін пішов на компроміс у порівнянні з вимогами червня 2024 року, коли кремль наполягав на визнанні російського контролю над чотирма областями", - зазначає Reuters.
Крім того, москва продовжує наполягати на:
-
юридичній відмові України від членства в НАТО,
-
гарантіях нерозширення Альянсу на схід,
-
обмеженні чисельності української армії,
-
забороні на присутність західних миротворчих сил.
У рамках можливої угоди кремль також готовий вивести війська з нещодавно окупованих невеликих ділянок Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
У москві наполягають, що така пропозиція є "компромісною" у порівнянні з попередніми вимогами. Водночас західні союзники України, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, ставляться скептично до заяв путіна і сумніваються у його щирій готовності до завершення війни.