Рада ЄС готується затвердити оновлену торговельну угоду з Україною

Рішення очікується протягом найближчих тижнів.

Європейський Союз готується до остаточного затвердження переглянутої угоди з Україною про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA). Рішення Ради ЄС може бути ухвалене вже найближчими днями або тижнями.

Про це 24 вересня повідомила представниця Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії (DG AGRI) Елізабетта Сіракуза під час засідання аграрного комітету Європейського парламенту.

"З боку ЄС процес затвердження триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів," – зазначила Сіракуза.

Вона уточнила, що після ухвалення угоди Радою ЄС, а також завершення внутрішніх процедур в Україні, документ буде формально прийнятий Комітетом асоціації Україна–ЄС у його торговельній конфігурації.

Нагадаємо, переговори про оновлення положень Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС відбулися ще в червні.

Нещодавно ми повідомляли, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС.