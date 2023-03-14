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ПОЛІТИКА

Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду, який допомагає Україні зброєю

14 березня 2023, 16:27
Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду, який допомагає Україні зброєю
Фото: Українська правда
Ці гроші підуть на закупівлю зброї для України.

У вівторок, 14 березня, Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро.

Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Європейський фонд світу тепер став невід'ємною частиною підтримки ЄС у просуванні миру та безпеки у всьому світі. Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду світу до більш ніж 7,9 млрд євро", - йдеться у заяві.

Боррель пояснив, що забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для підтримки не лише України, а й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати.

Зазначається, що це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 мільярди євро у 2023 році та врахувати можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі (до 5,5 млрд євро в цінах 2018 року до 2027 року).

"Рада також вирішила встановити фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з управління кризовими ситуаціями 2023 року у розмірі 5 мільйонів євро та забезпечити велику гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків від держав-членів та у їх використанні", - додав Боррель.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. Саме через нього країни ЄС надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.

Нагадаємо, США виділять майже 120 млн доларів українській медицині.

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