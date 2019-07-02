Рада закликала НАТО почати діалог щодо надання Україні членства

У четвер, 7 лютого, Верховна Рада звернулася до держав-членів НАТО із закликом підтримати наміри України отримати членство в Альянсі.

У своєму зверненні Рада закликала НАТО почати формальний діалог щодо надання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) на саміті НАТО в Лондоні в грудні 2019 року.

За відповідний проект постанови зі зверненням проголосували 243 народних депутата.

"Закликаємо керівників держав членів НАТО схвалити ... на ювілейному саміті альянсу в Лондоні в грудні 2019 року це рішення, яке буде розвивати положення бухарестського саміту НАТО і формально почати з нашою державою індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, який встановить план дій про членство України в НАТО", - зачитав текст звернення заступник комітету із закордонних справ Борис Тарасюк, інформує Інтерфакс-Україна.

Крім того, український парламент звернувся до Північноатлантичної ради і Парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів з проханням підтримати намір України набути членство в Альянсі.

7 лютого Верховна Рада затвердила ініційовані президентом Петром Порошенком зміни до Конституції щодо курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутата.

У листопаді 2018 року Конституційний суд підтримав зміни до основного закону в частині інтеграції до ЄС і НАТО.

6 липня 2017 року Порошенко затвердив відновлення курсу на вступ України до НАТО, підписавши відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", раніше схвалений Верховною Радою.

Вперше курс на вступ України в НАТО було взято за часів президентства Віктора Ющенка (2005-2010).Однак після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича в 2010 році парламент закріпив на законодавчому рівні позаблоковий статус України, який, в свою чергу, було скасовано Радою в 2014 році після Революції Гідності.

Сьогодні, 7 лютого Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.