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ПОЛІТИКА

Радбез ООН ухвалив резолюцію із закликом до гуманітарних пауз між Ізраїлем і Хамас

23 грудня 2023, 09:23
Радбез ООН ухвалив резолюцію із закликом до гуманітарних пауз між Ізраїлем і Хамас
Фото: webtv.un.org
США та росія утрималися, хоча й не ветували рішення.

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка закликає до гуманітарних пауз між Ізраїлем і Хамас, збільшення допомоги Газі та створення умов, які дозволять остаточно припинити бойові дії, поклавши край дням переговорів за зачиненими дверима.

Про це  повідомляє CNN.

Резолюція закликає до "термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів по всьому Сектору Гази на достатню кількість днів, щоб забезпечити повний, швидкий, безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ".

Сполучені Штати та росія утрималися від голосування, вирішивши не використовувати своє право вето як постійні члени органу.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд високо оцінила резолюцію, однак утрималася від голосування за неї через те, що текст не містить засудження Хамас.

"Ми хотіли б побачити засудження Хамас. Ми не розуміємо, чому рада не може просто пояснити, як саме ми опинилися там, де ми є. Але, зрештою, це й суть дипломатії", — прокоментувала вона. 

Джерела раніше повідомили CNN, що основною проблемою в проекті є заклик до ООН "створити механізм моніторингу в Секторі Гази з необхідним персоналом і обладнанням під керівництвом Генерального секретаря ООН".

США стверджують, що пропозиція щодо створеного ООН механізму моніторингу допомоги буде громіздкою та сповільнить доставку критичної допомоги.

Дипломати працювали за зачиненими дверима, щоб завершити розроблену Об’єднаними Арабськими Еміратами резолюцію. Представник США, знайомий з обговореннями, повідомив, що спершу проект містив заклик до «термінового припинення» бойових дій, що наразі не підтримують ані Сполучені Штати, ні Ізраїль.

"Ізраїль усвідомлює це і може жити з цим", — додав чиновник, стверджуючи, що затримки спричинені не через формулювання про припинення бойових дій, а скоріше через розбіжності щодо механізму моніторингу.

Представник від росії безпосередньо перед голосуванням подав на розгляд Ради поправку, яка повертала формулювання до початкового «негайного припинення бойових дій», однак США наклали на неї вето.

В Ізраїлі подякували США за зусилля щодо вирішення найбільш проблемних елементів запропонованої резолюції, однак заявили, що резолюція є непотрібною і доводить нездатність ООН відігравати позитивну роль у конфлікті. 

"Після майже трьох місяців ООН так і не засудила різанину 7 жовтня", – сказав чиновник.

Минулого тижня ширша Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за вимогу негайного припинення вогню в охопленій війною Газі на знак докору Сполученим Штатам, які неодноразово блокували заклики до припинення вогню в Раді Безпеки.

Хоча голосування на Генеральній Асамблеї є політично значущим і вважається таким, що має моральну вагу, воно не має обов’язкової сили, на відміну від резолюції Ради Безпеки.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації Хамас влаштували масштабне вторгення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

ООНрезолюціяХамас: Ізраїль

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