Радник прем'єра Голик: Парламент дозволив залучити ще 20 млрд грн на дороги

Раніше Юрій Голик заявив, що Кабмін затвердив список доріг для ремонту в 2020 році

Згадані два проекти закону змінюють закон про держбюджет так, щоб "Укравтодор" зміг залучити кредитні гроші комерційних банківських структур під гарантії уряду.

17 січня Верховна Рада України проголосувала за основу і в цілому два закони - №2660 і №2661 – які дозволяють "Укравтодору" залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Я вже писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду і зазначив, що це лише перший "транш" на приведення доріг в порядок. І Верховна Рада проголосувала потрібні законопроекти, які дозволять залучити додаткові кошти. Але і це ще не все. Будуть хороші новини ще", - зазначив він.

Згадані два проекти закону змінюють закон про держбюджет так, щоб "Укравтодор" зміг залучити кредитні гроші комерційних банківських структур під гарантії уряду.

Раніше Юрій Голик заявив, що Кабмін затвердив список доріг для ремонту в 2020 році. На 2020 й рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн. З них на дороги 31,5 млрд грн - це бюджетні кошти, ще 20,5 млрд грн - кошти міжнародних організацій. Уряд поставив за мету побудувати і відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг по всій Україні.

Нагадаємо, що Укравтодор відмовиться від "ямкового" ремонту доріг.