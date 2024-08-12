Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Раптова атака ЗСУ на Курську область шокувала путіна та військове керівництво рф – Bild

12 серпня 2024, 14:31
Раптова атака ЗСУ на Курську область шокувала путіна та військове керівництво рф – Bild
iakursk.ru
Зараз там панує хаос.

Раптова атака українських військ на Курську область шокувала тамтешнього диктатора владіміра путіна та вище військове керівництво країни-агресора.

Про це пише німецький таблоїд Bild.

Зважаючи на постійний тиск з боку оборонців за допомогою БпЛА, артилерії та ракет, росіяни викликали підкріплення на цю ділянку, але поки що це не допомогло. Проте експерти ISW вважають, що згодом просування ЗСУ все-таки сповільниться. 

Та поки що у Курській області панує хаос, а російська влада бреше про успішну та добровільну евакуацію місцевого населення. Тим часом джерела з України, за словами медіа, пояснюють, що метою останніх подій є дестабілізація у рф. 

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових, — розповідає співрозмовник видання. — Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії". 

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.

Владімір ПутінЗСУКурськ

Останні матеріали

Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Політика
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 00:15
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється