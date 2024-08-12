Раптова атака ЗСУ на Курську область шокувала путіна та військове керівництво рф – Bild

Зараз там панує хаос.

Раптова атака українських військ на Курську область шокувала тамтешнього диктатора владіміра путіна та вище військове керівництво країни-агресора.

Про це пише німецький таблоїд Bild.

Зважаючи на постійний тиск з боку оборонців за допомогою БпЛА, артилерії та ракет, росіяни викликали підкріплення на цю ділянку, але поки що це не допомогло. Проте експерти ISW вважають, що згодом просування ЗСУ все-таки сповільниться.

Та поки що у Курській області панує хаос, а російська влада бреше про успішну та добровільну евакуацію місцевого населення. Тим часом джерела з України, за словами медіа, пояснюють, що метою останніх подій є дестабілізація у рф.

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових, — розповідає співрозмовник видання. — Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії".

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.