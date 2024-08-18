Реакція кремля на вторгнення на Курськ показує, як путін "застигає" під час кризи – The Washington Post

Під час кризи російський диктатор починає "застигати".

Коли авторитет російського президента Володимира путіна піддається випробуванню, його відповіді часто не вистачає швидких, рішучих дій, які відповідають його войовничій риториці.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Оглядачка видання Робін Діксон зазначає, що коли авторитет путіна піддається випробуванню, його відповіді часто не вистачає швидких, рішучих дій, які були б спіставні з його войовничою риторикою - це стало зрозумілим після "повільної, непомітної військової відповіді" москви на несподівану окупацію Україною частини Курської області.

"Вторгнення на Курськ є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони вертикальної автократії, яка в основному діє на страху та покаранні", - йдеться в матеріалі.

Після того, як росії не вдалося повалити український уряд на початку вторгнення, після того, як глава найманців Вагнера Євгеній Пригожин очолив повстання проти регулярного російського військового командування, і після того, як ісламістські екстремісти вдарили по популярному концертному майданчику "Крокус Сіті Хол" - кремль не відповідав, і путін чекав 24 години або більше, щоб дати будь-який публічний коментар.

"Це завжди той самий стиль. путін любить все тримати в секреті. Коли він з’являється публічно, він не говорить багато. Він вважає за краще не бути панікером", – сказала засновниця французької аналітичної групи R. Politik Тетяна Станова.

Журналістка вважає, що триваюча шкода авторитету путіна після катастрофічної війни та повторних потрясінь не означає внутрішньої загрози його владі.

"Також немає ризику, що його режим може впасти в осяжному майбутньому", - резюмує Діксон.