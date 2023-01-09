Рекордний збиток у 140 млрд доларів отримав швейцарський центробанк: у чому причина
09 січня 2023, 15:24
Фото: flickr.com
Швейцарський національний банк оголосив про річні збитки у розмірі 132 млрд швейцарських франків (143 млрд доларів) у 2022-му. Це найбільший за його 115-річну історію збиток через падіння ринків акцій та облігацій.
Зміцнення швейцарського франка також мало негативний вплив, повідомляє Reuters.
Попередня цифра, яка показала відкат від прибутку в 26 млрд франків у 2021 році, була набагато більшою, ніж попередній рекордний збиток у 23 млрд франків, зафіксований 2015-го.
Банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті – понад 800 млрд франків у вигляді акцій та облігацій, які він купив у ході тривалої кампанії боротьби зі зміцненням швейцарського франка.
Світові фондові ринки ослабли, а ціни на облігації впали минулого року, оскільки центральні банки по всьому світу, включаючи центробанк Швейцарії, підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.
Сильний швейцарський франк – у липні він виріс вище за паритет щодо євро – призвів до втрат, пов'язаних з обмінним курсом.
Єдиним позитивним моментом були золоті запаси банку, які становили 1040 тонн на кінець 2021 року та зросли на 400 млн франків протягом 2022-го.
Збиток 2022 року означає, що центральний банк не буде здійснювати свої звичайні виплати центральному та регіональному уряду Швейцарії. Торік банк виплатив 6 мільярдів франків.
Проте втрати навряд чи вплинуть на політику центробанку Швейцарії. За словами аналітиків, він тричі підвищував процентні ставки у 2022 році, оскільки голова Томас Джордан вжив заходів для стримування високої інфляції в країні.
"Колосальні збитки центробанку Швейцарії ніяк не змінять його грошово-кредитну політику. Висока репутація SNB допомагає йому нічого не змінювати", – сказав Карстен Юніус, економіст J. Safra Sarasin.
Нагадаємо, що три місяці тому центральний банк Швейцарії здійснив найбільше підвищення процентної ставки в історії.