Звіт Держдепу США: Релігійні меншини в Криму та на Донбасі зазнають переслідувань від Росії

Помпео заявив, що захист свободи віросподвідання є центральним стратегічним пріоритетом для Державного департаменту США

Іран, Китай, Пакистан, Росія - Помпео перерахував країни, де відбуваються найбільші переслідування через релігійні переконання.

Держсекретар США вказав на неприпустимість переслідування Свідків Єгови в Росії, де влада вважає цю церкву терористичною організацією, йдеться в "Голос Америки".

Протягом періоду, що охоплює звіт, зачні перетворення відбулись в житті релігійних громад в Україні. У звіті описується створення Православної церкви України і зазначається, що існують повідомлення про те, "що політичні спостерігачі характеризують, як спроби ультраправих нападати на прибічників та майно Православної церкви Московського патріархату".

Стосовно ситуації з релігійними свободами в Україні загалом, у звіті, з посиланням на інформацію правозахисників, наголошується на зниженні кількості задокументованих актів антисемітизму, в порівнянні до минулих років.

Водночас, надходять тривожні повідомлення від ЗМІ, активістів, що захищають свободу віросповідання, Православної церкви Київського патріархату, мусульман, протестантських церков та Свідків Єгови,

про те, що контрольована Росією влада на Донбасі посилила тиск на релігійні меншини. Зокрема, наголошують у Держдепі, контрольована Росією влада вимагає у всіх релігійних організацій, крім Православної церкви Московського патріархату набувати "державну релігійну експертну оцінку". Свідків Єгови заборонили на контрольованих Росією територіях України як "екстремістську організацію".

Керовані Росією сили продовжують окуповувати релігійні споруди релігійних меншин і використовувати їх в якості військових об'єктів на Донбасі, йдеться у звіті.

В окупованому Криму російська влада продовжувала переслідувати та залякувати релігійні меншини, Свідків Єгови, членів Православної церкви Київського патріархату, кримських татар-мусульман, наголошують автори звіту.

Активісти релігійних громад ставали жертвами тортур в Криму, йдеться у звіті з посиланням на дані дослідження 2014-2018, Комітету ООН проти тортур, Української Гельсінської спілки та Ініціативи ЗМІ за права людини.

Греко-католики повідомляли про складнощі в забезпеченні приходів, через політику окупаційної влади. Православна церква Київського патріархату повідомляє про продовження захоплень церков.

Російські ЗМІ продовжують сіяти підозру та страх між релігійними групами, особливл стосовно

кримських татар-мусульман, зазначають автори звіту.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в окупованому Криму в Білогірському районі у кримських татар проходять чергові обшуки за двома адресами.

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