Reuters вказав на важливий момент під час розмови Трампа з путіним

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою путіна".

Європейські лідери та Україна зажадали від росії негайно погодитися на припинення вогню, а президент США Дональд Трамп зосередився на тому, щоб змусити путіна взяти на себе зобов'язання про 30-денне перемир'я.

Зазначається, що путін чинив опір цьому, наполягаючи на тому, що спочатку мають бути виконані умови.

Помічник кремля Юрій Ушаков сказав, що Трамп і путін не обговорювали термінів припинення вогню, але обговорювали обмін дев'яти росіян на дев'ятьох американців у рамках обміну полоненими. Він сказав, що лідер США назвав перспективи зв'язків між москвою і Вашингтоном "вражаючими".

При цьому російські пропагандисти цитують представника кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що москва і Київ зіткнулися зі "складними контактами" для розробки єдиного тексту меморандуму про мир і припинення вогню. "Немає ніяких термінів і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть зробити це якнайшвидше, але, звісно, диявол криється в деталях", - цитує його агентство РИА Новости. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою путіна". "російський лідер відхилив заклик до... негайного припинення вогню і замість цього може продовжувати військові дії, одночасно чинячи тиск за столом переговорів", - сказав він.

Одна людина, знайома з розмовою Трампа з українськими та європейськими лідерами, сказала, що учасники були "шоковані" тим, що Трамп не хотів тиснути на путіна санкціями.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала тільки, що розмова з Трампом була "хорошою" і "важливо, щоб США залишалися залученими".

Зазначається, що путін, чиї сили контролюють п'яту частину України і просуваються вперед, твердо дотримується своїх умов припинення війни, включно з виведенням українських військ із чотирьох українських регіонів, на які претендує росія. Він сказав, що меморандум, над яким росія і Україна працюватимуть про майбутню мирну угоду, визначить "низку позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди".