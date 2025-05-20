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Reuters вказав на важливий момент під час розмови Трампа з путіним

20 травня 2025, 09:35
Reuters вказав на важливий момент під час розмови Трампа з путіним
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою путіна".
Європейські лідери та Україна зажадали від росії негайно погодитися на припинення вогню, а президент США Дональд Трамп зосередився на тому, щоб змусити путіна взяти на себе зобов'язання про 30-денне перемир'я.
 
Про це пише Reuters.
 
Зазначається, що путін чинив опір цьому, наполягаючи на тому, що спочатку мають бути виконані умови.
 
Помічник кремля Юрій Ушаков сказав, що Трамп і путін не обговорювали термінів припинення вогню, але обговорювали обмін дев'яти росіян на дев'ятьох американців у рамках обміну полоненими. Він сказав, що лідер США назвав перспективи зв'язків між москвою і Вашингтоном "вражаючими".
 
При цьому російські пропагандисти цитують представника кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що москва і Київ зіткнулися зі "складними контактами" для розробки єдиного тексту меморандуму про мир і припинення вогню.
 
"Немає ніяких термінів і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть зробити це якнайшвидше, але, звісно, диявол криється в деталях", - цитує його агентство РИА Новости.
 
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою путіна".
 
"російський лідер відхилив заклик до... негайного припинення вогню і замість цього може продовжувати військові дії, одночасно чинячи тиск за столом переговорів", - сказав він.
 
Одна людина, знайома з розмовою Трампа з українськими та європейськими лідерами, сказала, що учасники були "шоковані" тим, що Трамп не хотів тиснути на путіна санкціями.
 
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала тільки, що розмова з Трампом була "хорошою" і "важливо, щоб США залишалися залученими".
 
Зазначається, що путін, чиї сили контролюють п'яту частину України і просуваються вперед, твердо дотримується своїх умов припинення війни, включно з виведенням українських військ із чотирьох українських регіонів, на які претендує росія. Він сказав, що меморандум, над яким росія і Україна працюватимуть про майбутню мирну угоду, визначить "низку позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди".
війна в Україніросія окупанти

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