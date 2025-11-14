Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф планує виготовити до кінця року близько 120 тисяч планерувальних авіабомб

14 листопада 2025, 20:30
Фото: Reuters
росія напрацювала серійне виробництво планерувальних бомб нової модифікації із радіусом дії до 200 км.
росія планує виготовити до 120 000 одиниць планерувальних авіабомб у 2025 році, також ідеться про 500 боєприпасів нової модифікації.
 
Про це в інтерв’ю Reuters повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
 
За його словами, ця цифра включає як нові боєприпаси, так і модернізовані для планерування, оснащені крилами та інколи двигунами, що дозволяє їм летіти на десятки кілометрів. Скібіцький зазначив, що російські війська щодня застосовують 200–250 таких авіабомб. Минулого місяця середня кількість складала близько 170.
 
"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у рф величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", – сказав представник ГУР.
 
Окрім того, росія вже налагодила серійне виробництво планерувальних бомб нової модифікації із радіусом дії до 200 км, і до кінця року планує виготовити близько 500 таких боєприпасів. 
 
За словами Скібіцького, кремль працює над збільшенням дальності авіабомб до 400 км, що дозволить атакувати значно більше українських міст без заходу літаків у зону ураження. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.
 
Удари по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях у жовтні вже свідчать про зростання можливостей цієї зброї. За оцінками ГУР, у 2025 році росія планує виготовити близько 70 000 ударних безпілотників далекої дії, з них 30 000 Shahed. Масове виробництво дозволяє РФ інтенсифікувати атаки на українську енергетичну та газову інфраструктуру.
 
"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони хочуть нас зламати… Це дестабілізує внутрішню ситуацію", – сказав він. 

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

