рф розганяє фейк про "український дрон" у Литві

18 вересня 2025, 17:31
Фото: з вільних джерел

росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито "український дрон" на території Литви поблизу кордону з білоруссю. Як "доказ" демонструють відео, у якому на корпусі дрона є напис українською мовою.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу, що за кадрами неможливо визначити точне місце зйомки, оскільки локація не підтверджується жодними орієнтирами. Відеоряд змонтований, і немає гарантії, що зображення дрона та табличка на кордоні знімалися одночасно.

На відео показано звичайний квадрокоптер побутового класу, який можна придбати без обмежень, а будь-хто може нанести на нього довільний напис і використати для постановочної зйомки.

Джерелом фейку став анонімний акаунт у TikTok з ознаками бота: окрім ролика з "українським дроном", на ньому розміщено ще кілька малозмістовних відео, а аватарка дублюється в інших бот-акаунтах.

На відео також позначено російського пропагандиста Алєксєя Стєфанова, колишнього кореспондента RT у Балтії, висланого з Латвії у 2024 році.

Основна мета подібної дезінформації – нав'язати думку про "український слід" у провокаціях, які насправді здійснює росія. Адже у такий спосіб росіяни намагаються вплинути на громадську думку у державах Європи та дискредитувати Україну.

Як наголосили у ЦПД, запуск цього фейку покликаний відвернути увагу від справжніх провокацій, які росія сама здійснює проти держав Європи.

"Публікація ролика збіглася в часі з появою новини, що в липні над територією Литви зафіксували російський дрон "Гербера", запущений з білорусі в рамках цілеспрямованої операції для перевірки системи ППО та залякування місцевого населення", – йдеться у повідомленні Центра.

 

