рф відправила росгвардію на тимчасово-окуповані території, щоб примушувати українців голосувати за путіна

Поліцаї будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора путіна.

росіяни перед "виборами" направили додаткові сили росгвардії на тимчасово окуповані території України, щоб примушувати українців голосувати за президента рф путіна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"росіяни направили додаткові сили росгвардії на ТОТ. В ході підготовки до “виборів” на тимчасово окупованих територіях росіяни направили в захоплені регіони додаткові сили росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики мають забезпечити безпеку колаборантам з "виборчих дільниць", а також для обходу українців під час "волевиявлення". У Спротиві наголошують, що росіянам важливо штучно створювати явку на псевдовиборах, тому вони дозволили голосувати за місцем проживання.

"Таким чином, поліцаї будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора путіна, а також охороняти зрадників", - додають у Центрі.

Нагадаємо, що Центрвиборчком 29 січня зареєстрував путіна кандидатом у президенти росії. У разі перемоги він обійме цю посаду вже вп'яте.