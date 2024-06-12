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Рішення про 14-й пакет санкцій щодо росії у Брюсселі можуть прийняти впродовж доби

12 червня 2024, 10:53
Рішення про 14-й пакет санкцій щодо росії у Брюсселі можуть прийняти впродовж доби
Імовірно, рішення про санкції приймуть до саміту Великої сімки.

Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, хоче досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти росії протягом наступних 24 годин, до саміту Великої сімки, який починається 13 червня в Італії. 

Про це пише RMF24.

"Бельгія має амбіції знайти рішення по санкціях до саміту G7", – сказав виданню один із євродипломатів.

 Основним пунктом 14-го пакету санкцій проти росії є заборона на транзит російського скрапленого газу в портах ЄС.

Очікується, що останні обмеження будуть жорсткішими за попередній, 13-й пакет, прийнятий у другу річницю початку війни в Україні. Попередні санкції не включали галузевих обмеження, які б вдарили по економіці росії. Сьогодні вдень посли ЄС спробують досягти компромісу.

"Є шанси на швидке ухвалення 14-го пакету санкцій, але це буде важко ", – сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.

За його словами, більшість держав-членів можуть схвалити пакет, однак у кількох країн "є питання та запити по суті, які буде важко вирішити протягом кількох годин".

Це стосується Угорщини, а також Німеччини та Франції, які мають серйозні зауваження щодо пакету. 

Будапешт вважає, що будь-які санкції щодо енергетичного сектору шкідливі, оскільки призводять не лише до зростання цін, а й підвищують ризики у поставках.

Як йдеться у матеріалі, Берлін і Париж не дуже охоче погоджуються на заборону експорту елітних автомобілів до білорусі, де скуповуються російські олігархи з моменту введення заборони на експорт таких автомобілів у рф. Дзеркальні санкції проти Білорусі мали на меті не дати росіянам обійти обмеження.

У Бельгії вважають, що, якщо члени G7 до саміту хочуть мати "пакет санкцій у дипломаті", вони повинні дійти консенсусу.

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