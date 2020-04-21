Робота допомагає зберегти кращий психологічний стан під час ізоляції - дослідження

Фізично активні люди можуть бути більш чутливими до ізоляції, тому політикам потрібно враховувати, як можуть вплинути карантині обмеження на психологічне та фізичне здоров'я громадян

Вчені виявили, що люди, які працюють під час самоізоляції, мають кращий психологічний стан під час ізоляції, ніж люди, які не працюють.

Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, опублікованому в Science Direct, зазначає "Громадське".

Дослідники 20-21 лютого опитали 369 дорослих у 64 містах Китаю про їхнє психічне самопочуття.

Учасники пройшли тести за шкалою дистресу Кесслера, шкалою задоволення життям та шкалою Short Form-12 для оцінки емоційного стану. Також респондентів запитували про фізичну активність під час ізоляції.

Тоді 27% учасників працювали в офісі, 38% працювали з дому та 25% перестали працювати через спалах коронавірусу. Так, ті, хто перестав працювати, заявили про погіршення психологічного та фізичного стану.

Згідно з результатами, люди, які працювали віддалено, почували себе краще за тих людей, які не працювали. Найкращі результати про психологічний та фізичний стан показали люди, які продовжували працювати в офісі. У них були найвищі результати за шкалою задоволеності життям та найнижчі - за шкалою стресу.

Крім того, за останній тиждень 13,8% опитаних заявили, що не виконували жодних фізичних вправ, 61,2% - займалися фізичними вправами, але до години на день, 17,1% людей займалися спортом 1-2,5 години на день та 7,9% виконували фізичні вправи понад 2,5 години. Крім того, 12,2% мали хронічні захворювання.

Науковці заявили, що у людей, які займалися спортом, на задоволення життям впливали зафіксовані випадки COVID-19. Люди, які виконували фізичні вправи до години на день, почували себе краще, навіть якщо в їхньому регіоні зафіксували спалах коронавірусу. Водночас люди, які займалися спортом понад 2,5 години почували себе гірше, якщо в їхньому регіоні зафіксували COVID-19.

Науковці зазначили, що фізично активні люди можуть бути більш чутливими до ізоляції, тому політикам потрібно враховувати, як можуть вплинути карантині обмеження на психологічне та фізичне здоров'я громадян.

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