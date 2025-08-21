росії загрожують "безпрецедентні" проблеми з бензином – FT

Українські дрони атакували щонайменше чотири великих НПЗ у рф, вивівши з ладу 10% російських переробних потужностей.

Російський ринок бензину переживає серйозні труднощі через українські атаки на нафтопереробні заводи, однак до системної паливної кризи країна поки що не наблизилась.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Із початку липня Україна завдала ударів щонайменше по чотирьох великих НПЗ на території росії. За підрахунками аналітика московської брокерської компанії "Фінам" Сергія Кауфмана, внаслідок атак пошкоджено щонайменше 10% російських переробних потужностей.

Старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко зазначає, що ці обстріли суттєво відрізняються від попередніх.

"У 2024 році атаки були численними, але розрізненими — зазвичай обмежувалися одним заводом за раз, і завдані пошкодження вдавалося досить швидко усувати", - пояснив він.

Нинішня кампанія, за його словами, зосереджена на одночасному ураженні всіх заводів у певному регіоні, що може вивести їх з експлуатації на тривалий час або навіть назавжди.

Вакуленко вважає, що це матиме серйозні наслідки для рф, хоча не очікує повномасштабної паливної кризи в найближчому майбутньому.

"Споживчий ринок може зіткнутися з безпрецедентним рівнем проблем", - наголосив експерт.

"Повномасштабна криза постачання пального і така, що вплине на армію, транспорт, сільське господарство і може підірвати економіку, поки що залишається малоймовірною", - додав він.