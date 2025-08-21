Безпілотники атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У міноборони рф відзвітували, що за ніч над росією нібито збили 49 БПЛА

У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Ростовську область росії – під ударом опинився Новошахтинський нафтопереробний завод.

Про це інформують російські Тelegram-канали.

Пишуть, що місцеві жителі повідомили про п'ять вибухів над Новошахтинськом.

Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, займання сталося на одному з промислових підприємств у ростовському Новошахтинську під час відбиття атаки БПЛА – постраждалих немає.

У міноборони рф відзвітували, що за ніч над росією нібито збили 49 БПЛА, зокрема 21 – над територією Ростовської області.