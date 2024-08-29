росія хотіла порушити роботу українських АЕС під час останніх масованих обстрілів – нота в МАГАТЕ

Ноту передало агентству постійне представництво України при МАГАТЕ ще 27 серпня, наступного дня після обстрілів.

Атака рф 26 серпня хотіла порушити роботу українських атомних електростанцій.

Про це йдеться в ноті, яку постійне представництво України при МАГАТЕ передало агентству.

Документ від 27 серпня був оприлюднили на сайті МАГАТЕ вже наступного дня.

Згідно з ним через масовану атаки 26 серпня о 8.58 в було знеструмлено і відключено від мережі перший, третій і четвертий енергоблоки Рівненської АЕС, а о 9.05 було знижено потужність енергоблоків Південно-Української АЕС.

Крім того, того ж дня о 17.10 через коливання в енергосистемі від мережі був відключений третій енергоблок ПІвденно-Української АЕС.

"росія продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії України. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", – заявили у представництві.

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна каже, що це призвело до важких запроєктних перехідних процесів в реакторах "та при відповідних умовах може призвести до відкриття запобіжного клапану системи першого контуру із втратою теплоносія першого контуру в атмосферу герметичного об'єму".

"Пощастить, якщо клапан закриється. У іншому випадку – це аварія з втратою теплоносія першого контуру", – підкреслила експертка.

Черговий доказ умисного провокування кремлем ядерних інцидентів в Україні, а також доказ, що росія – держава-ядерна терористка, яка підриває всі сім принципів безпеки і п'ять конкретних принципів Рафаеля Гроссі, на яких вона посилається зараз в своїх нотах в МАГАТЕ в зв'язку з Курською військовою операцією.

І саме росія підриває довіру до ядерної енергетики у світі.

Нагадаємо, що тоді ж українська ППО побила рекорд, знищивши 102 ракети і 99 ударних дронів.