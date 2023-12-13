росія має намір мобілізувати ще 170 тисяч людей для війни в Україні – Британія в ООН

"Важко зрозуміти, наскільки продовження агресії російського уряду відповідає інтересам російського народу".

Політичний координатор постійного представництва Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що у майбутньому росія планує мобілізувати на війну в Україні ще 170 тисяч людей.

Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.

У межах свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН представник Британії зазначив, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні було вбито або поранено понад 300 тисяч солдат армії РФ, що в рази більше, ніж за десять років радянської окупації Афганістану.

"Зараз президент путін планує призвати ще 170 тисяч, як гарматне м'ясо для війни свого уряду. Важко зрозуміти, наскільки продовження агресії російського уряду відповідає інтересам російського народу", – наголосив Екерслі.

Він також закликав продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту своєї суверенної території.

Раніше повідомлялось, що російський наступ на сході України восени і взимку цього року був покликаний підірвати підтримку України з боку Заходу. На це йдеться в нових розсекречених даних американської розвідки. Цей наступ призвів до великих втрат, але не приніс стратегічних перемог росії на полі бою.