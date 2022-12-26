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ПОЛІТИКА

росія майже в два рази більше застосувала вето за інших постійних членів Радбезу ООН - МЗС України

26 грудня 2022, 17:54
росія майже в два рази більше застосувала вето за інших постійних членів Радбезу ООН - МЗС України
зеленський радбез оон
росія системно блокує рішення в Організації Об'єднаних Націй - 31 раз із 1991 року рф застосувала вето в Раді Безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо нелегітимності перебування рф у Радбезі ООН та ООН у цілому.
 
"Яскравими прикладами цього зловживання правом вето стали блокування резолюції про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду і передумови для національного примирення в Боснії та Герцеговині; реагування на політичну та гуманітарну ситуацію у Венесуелі; продовження мандату спостережної місії ООН в Грузії в критичний для країни момент; посилення санкційного режиму щодо КНДР, а також 16 резолюцій щодо Сирії. На нинішньому етапі агресії, російська федерація, яка відчуває свою повну безкарність, перейшла до шантажу міжнародної спільноти погрозами застосування ядерної зброї", - йдеться в заяві.
 
"Сумнівним є і право російської федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації. Пункт 1 Статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав. Дії російської федерації протилежні поняттю "миролюбності", - наголошує МЗС України.
 
МЗС наголосило, що три десятиліття незаконного перебування росії в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції. Зокрема відомство згадує про повномасштабне вторгнення і вісім років збройної агресії проти України, анексію територій, їх військовий контроль і тимчасову окупацію.
 
Міністерство підкреслює, що війна рф проти України є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН з часів його підписання у 1945 році та позбавляє росію права називатися миролюбною державою.
 
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Водночас рф ігнорує будь-які спроби повернути її до міжнародного права та принципу миролюбності. Як приклад МЗС акцентує на зухвалій відмові виконувати резолюцію Генасамблеї ООН "Агресія проти України" від 2 березня 2022 року, в якій рф закликали деокупувати всі українські території, негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили, та на наказі Міжнародного суду ООН 16 березня 2022 року негайно вивести війська з території України і припинити бойові дії.
 
Міністерство звертає увагу на злочини рф далеко за межами України: “Йдеться і про продовження політики СРСР з незаконної окупації північних островів Японії, а також підживлення нестабільності на теренах колишнього СРСР – Абхазія та Південна Осетія, Придністров‘я, Нагірний Карабах, маніпуляції на тему нібито дискримінації російськомовних громадян в країнах Балтійсько-Чорноморського регіону, спроба державного перевороту в Чорногорії тощо”.
 
Дипломати згадали і про агресію росії проти Чеченської Республіки Ічкерія, підтримку злочинного режиму Башара Асада в Сирії та десятилітнє розпалювання конфліктів у Африці: Буркіна-Фасо, Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці.
 
У корені всіх цих злочинів — не лише політика рф з розпалювання конфліктів, але й системне блокування нею рішень, необхідних для їхнього розв’язання, переконане МЗС України.
 
Це лише питання часу, коли дії рф дискредитують та зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу”, - підсумувало зовнішньополітичне відомство.
 
Як повідомлялося, 26 грудня Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на позбавлення росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та виключенні її з ООН у цілому.
МЗСООНвійна з Росією

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