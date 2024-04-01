росія може піти проти путіна, оскільки економіка країни слабшає, а санкції продовжують посилюватися – ЗМІ

На думку економістів, переобрання Байдена і посилення санкцій можуть "пробудити росіян".

Про це пише американський військовий веб сайт Business Insider.

росіяни можуть виступити проти свого лідера Володимира путіна, адже економічна потужність країни падає, а західні санкції проти кремля продовжують посилюватися.

Сайт посилається на співрозмовників із економічних кіл, де за їхніми прогнозами, цього року економічна потужність росії зменшиться.

Разом з тим, західні санкції ускладнять життя простих росіян.

Санкції, щвидше всього, будуть посилені, якщо Джо Байден у листопаді виграє вибори.

"Наразі росія пережила вплив санкцій Заходу, але нація може побачити переломний момент на листопадових президентських виборах у США. ... Захід, скоріше за все, продовжуватиме надавати підтримку Україні, потім у разі переобрання президента Джо Байдена санкцій проти рф посиляться", - пише видання.

Зараз в росії люди живуть звичним життям, але це абсолютно нежиттєздатна стратегія, і фундаментальні рушійні сили зростання, що лежать в основі цієї економіки, погіршуються на наших очах, і якщо Трампа не оберуть, то все це випливе на поверхню - картковий будиночок розвалиться.

"Захід міг би завдати потенційно руйнівного удару по російській економіці, якби він вийшов за межі торгівлі нафтою та ввів санкції на російську сталь, мідь та інші металеві товари, на які припадає близько 20% загального доходу країни. Рівень життя в росії тим часом і так падає. Цивільна інфраструктура руйнується, частково через те, що кремль надто багато витрачає на свою війну. Інфляція в росії також висока. Будуть масові заворушення, коли люди в росії зрозуміють, що обіцяний путіним шлях до перемоги не здійсниться так, як він обіцяє", - йдеться в статті.