росія може почати новий великий наступ після "виборів" вже цієї весни – Боррель

Високий представник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що після президентських "виборів" у березні рф може почати ще один великий наступ в Україні.

Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі", - йдеться в матеріалі.

Боррель додав, що на відміну від своїх російських колег, українські солдати знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації.

"Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена… Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу", - сказав глава європейської дипломатії.

Жозеп Боррель закликав країни Євросоюзу працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї і боєприпасів в Україну.