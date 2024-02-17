росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників за допомогою масивної енергетичної хвилі – CNN

Як підкреслили представники адміністрації Байдена, зброя все ще перебуває на стадії розробки й не виведена на орбіту.

російська федерація намагається розробити ядерну космічну зброю, яка завдяки енергетичній хвилі при вибуху буде здатна вивести з ладу величезну кількість комерційних і урядових супутників.

Про це повідомляє CNN.

Як пояснює видання, знищення супутників вплине на:

мобільний зв'язок;

оплату рахунків;

роботу інтернету.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер викликав резонанс під час свого виступу із заявою про те, що його комітет "має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці". Вже у п'ятницю голова Білого дому Джо Байден підтвердив, що Тернер мав на увазі нову російську ядерну протисупутникову зброю, але офіційні особи наполегливо відмовлялися обговорювати це питання через суворо засекречений характер розвідувальних даних.

Як підкреслили представники адміністрації Байдена, зброя все ще перебуває на стадії розробки й не виведена на орбіту. Водночас її застосування перетне небезпечний рубікон в історії ядерної зброї й може спричинити надзвичайні порушення в повсякденному житті.

"Цей вид нової зброї, відомий військовим космічним експертам як ядерний ЕМІ, створить імпульс електромагнітної енергії й потік високозаряджених частинок, які прорвуться крізь космос і виведуть з ладу інші супутники, що обертаються навколо Землі", - пише CNN.

Байден зауважив, що жодної ядерної загрози у світі немає. Все, що робить росія пов'язане з космосом й може завдати шкоди лише супутникам.

Міністерство оборони й розвідувальне співтовариство роками відстежували зусилля росії з розробки широкого спектра протисупутникових озброєнь, в тому ж числі й ЕМІ.

Як пояснив один із представників оборонного відомства, в останні місяці з'явився потік розвідувальних повідомлень, пов'язаних саме з зусиллями росії з розробки ядерного протисупутникового потенціалу.

Нещодавно країна-терорист досягла прогресу в розробці ядерного електромагнітного імпульсу - спорідненої, але набагато більш тривожної технології.

Як пояснив ще один американський чиновник, розробка космічної ядерної зброї не є новою концепцією й сягає корінням кінця холодної війни. Водночас побоювання пов'язані з тим, що зброя може вивести з ладу значну частину певних орбіт, створивши мінне поле з виведених з ладу супутників, що "виявиться небезпечним для будь-яких нових, які ми можемо спробувати запустити для заміни або ремонту існуючих".

Наразі питанням полягає в тому, чи здатна ядерна зброя вплинути на супутники GPS і ядерні супутники управління і контролю, які працюють на більш високій орбіті, ніж величезне сузір'я комерційних і урядових супутників, що проносяться на низькій навколоземній орбіті. За словами колишнього високопосадовця Пентагону, усе залежатиме від того, наскільки близько вони знаходяться до ЕМІ, наскільки вони старі й наскільки сильний буде вибух.

На думку експертів, космічна ядерна зброя може мати потенціал для знищення мегасузір'їв малих супутників, таких як Starlink компанії SpaceX, який успішно використовується Україною у війні з росією.

Це майже напевно буде "зброєю останньої надії" для росії, оскільки це також завдасть шкоди будь-яким російським супутникам, що також перебувають у цьому районі.

"Також залишається незрозумілим, наскільки добре розвинена ця технологія. За останні роки росія мала низку публічних скандалів, пов'язаних з її ядерними технологіями. У 2019 році семеро росіян загинули в ядерній аварії, яка сталася, коли Москва намагалася підняти крилату ракету з ядерним двигуном, що впала в Біле море під час невдалого випробування", - розповідає CNN.

За словами представників адміністрації Байдена, запуск росією ядерної космічної зброї стане першим в історії порушенням Договору про космос 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового знищення в космічному просторі.

"Це було б порушенням Договору по космосу, який підписали понад 130 країн, в тому числі і росія", - заявив Кірбі.