Росія перекрила понад чверть Чорного моря

Через перекриті райони проходять звичні та рекомендовані міжнародні морські суднохідні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України, відтак їхнє перекриття блокує морське сполучення з цим країнами

Росія з 24 липня перекрила п’ять районів Чорного моря, сумарною площею 118 570 км², що становить понад чверть його загальної площі у 436 402 км².

Про це йдеться у міжнародних приписах мореплавцям №280, №287A, №287B і 0817/2019, які наводить Український мілітарний портал, повідомляє "Громадське".

Термін дії цих міжнародних приписів - до 19 серпня.

Через перекриті райони проходять звичні та рекомендовані міжнародні морські суднохідні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України, відтак їхнє перекриття блокує морське сполучення з цим країнами.

Чіткої причини закриття не зазначено. Частина ділянок у приписах названа як "небезпечна для плавання", ще частина закрита для проведення заходів бойової підготовки.

Водночас Український мілітарний портал відзначив, що у Росії немає стількох наземних та надводних сил аби була потреба у перекритті такої площі у відповідних районах для проведення комплексу заходів бойової підготовки. Також у неї відсутня необхідна кількість плавзасобів для контролю та перекриття відповідних районів для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що 25 липня СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

За даними СБУ, російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направилися в аеропорт Кишинева, звідки вилетіли у Москву.

Згодом, капітан затриманого Україною російського танкера Ілля Дроб'язкопісля прибуття в Москву розповів свою версію подій.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.

Відзначимо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.