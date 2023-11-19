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росія перешкоджає збройовій промисловості Болгарії, щоб зірвати поставки в Україну – The Financial Times

19 листопада 2023, 15:15
росія перешкоджає збройовій промисловості Болгарії, щоб зірвати поставки в Україну – The Financial Times
Фото: з вільного доступу
Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрєв вже пережив два замахи з боку росіян і він заявляє про саботажні кампанії рф щодо поставок зброї Україні.

Про болгарнин розповів The Financial Times.

"російські диверсанти активно атакують заводи та склади його компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль та танкових снарядів радянського зразка, що постачаються Києву", - розказав Гебрєв. 

За його словами, російські загрози означають, що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, і на рівні НАТО.

На сьогодні жодного росіянина не було затримано чи притягнуто до відповідальності через його отруєння і вибухина об'єктах його компанії.  Гебрєв звинувачує в цьому вплив москви на уряд Болгарії.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", - додав збройовий магнат.

Виробник зброї та інші джерела видання в оборонній галузі країни стверджують, що Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів, а інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури та служби безпеки країни.

"росіяни дуже зацікавлені в наших об'єктах та людях, які їх обслуговують", - сказав болгарський посадовець на умовах анонімності. 

Речник болгарської прокуратури Веселін Іванов заявив, що звинувачення в російському проникненні категорично не відповідають дійсності, а нове керівництво відомства прагне реформувати його.

Веселін сказав, що прокуратура має задокументовану злочинну діяльність агентів ГРУ і притягнула їх до кримінальної відповідальності, але росія не видає своїх громадян, тому в Болгарії не було можливості притягнути їх до відповідальності.

Ми також писали, що Болгарія вислали з території країни та заборонила в’їзду в ЄС кореспонденту "россійской газети" Александру Гацаку.

 

БолгаріязброяУкраїна

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