Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія погрожує Японії через передачу США ракет Patriot, які можуть потрапити до України

27 грудня 2023, 16:24
росія погрожує Японії через передачу США ракет Patriot, які можуть потрапити до України
Фото: EPA/UPG
МЗС рф не подобається, що Токіо передаватиме США ракети для Patriot.

Міністерство закордонних справ росії заявило, що рішення Японії про передачу ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot у США матиме "серйозні наслідки" для російсько-японських відносин. Ці ракети мають поповнити американські запаси, з яких постачаються ракети для ЗРК Patriot в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Японська сторона втрачає контроль над зброєю, з якою Вашингтон тепер може робити все, що завгодно. Не можна виключати, що за вже випробуваною схемою ракети Patriot опиняться в Україні", – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 27 грудня.

За словами Захаровой, такий сценарій буде «трактуватися як однозначно ворожі дії проти росії і призведе до серйозних наслідків для Японії в контексті двосторонніх відносин». 

Відносини між москвою і Токіо, які досі не уклали мирний договір після Другої світової війни та мають спір щодо низки островів, різко погіршилися після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні широких економічних санкцій проти росії. 

22 грудня уряд Японії заявив, що готується до відправки ракет ЗРК Patriot до США після перегляду своїх правил експорту озброєнь, що стало першим серйозним переглядом Токіо своїх експортних обмежень за останні дев'ять років. Новий експортний контроль Японії все ще не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни, але може опосередковано допомогти Україні у її війні з росією.

СШАЯпоніяPatriotрф тероризм

Останні матеріали

Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється