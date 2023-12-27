росія погрожує Японії через передачу США ракет Patriot, які можуть потрапити до України

МЗС рф не подобається, що Токіо передаватиме США ракети для Patriot.

Міністерство закордонних справ росії заявило, що рішення Японії про передачу ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot у США матиме "серйозні наслідки" для російсько-японських відносин. Ці ракети мають поповнити американські запаси, з яких постачаються ракети для ЗРК Patriot в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Японська сторона втрачає контроль над зброєю, з якою Вашингтон тепер може робити все, що завгодно. Не можна виключати, що за вже випробуваною схемою ракети Patriot опиняться в Україні", – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 27 грудня.

За словами Захаровой, такий сценарій буде «трактуватися як однозначно ворожі дії проти росії і призведе до серйозних наслідків для Японії в контексті двосторонніх відносин».

Відносини між москвою і Токіо, які досі не уклали мирний договір після Другої світової війни та мають спір щодо низки островів, різко погіршилися після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні широких економічних санкцій проти росії.

22 грудня уряд Японії заявив, що готується до відправки ракет ЗРК Patriot до США після перегляду своїх правил експорту озброєнь, що стало першим серйозним переглядом Токіо своїх експортних обмежень за останні дев'ять років. Новий експортний контроль Японії все ще не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни, але може опосередковано допомогти Україні у її війні з росією.