росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність – Зеленський
Дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема в Євросоюзі.
Про це президент України наголосив у вечірньому відеозверненні.
"Вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, що має бачити ворог. рф повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорили й взаємодію щодо української Формули миру", — заявив президент.
Глава держави повідомив, що серед усіх нарад протягом варто відзначити тривалу зустріч щодо підсумків різних перемовин українських представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні.
"Є багато домовленостей у Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей", — пояснив Зеленський.
Президент додав, що окремо прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про перемовини зі своїм словацьким колегою.
"Україна зацікавлена в практичній роботі з нашими сусідами у Євросоюзі — у всьому тому, що зміцнює наші народи, наші економіки, робочі місця в наших країнах", — підсумував глава держави.