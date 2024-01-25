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росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність – Зеленський

25 січня 2024, 21:55
росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність – Зеленський
Для України важливо зберігати впевненість у відносинах із Євросоюзом.

Дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема в Євросоюзі.

Про це президент України наголосив у вечірньому відеозверненні.

"Вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, що має бачити ворог. рф повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорили й взаємодію щодо української Формули миру", — заявив президент.

Глава держави повідомив, що серед усіх нарад протягом варто відзначити тривалу зустріч щодо підсумків різних перемовин українських представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні.

"Є багато домовленостей у Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей", — пояснив Зеленський.

Також, Зеленський розповів, що вранці відбулася селекторна нарада, на якій заслухав доповіді військових, представників МВС, розвідників та дані з регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів.
 
"Окремо — у Нью-Йорку сьогодні триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доповів щодо наших дій, контактів із партнерами", — зазначив Зеленський.
 
Президент поінформував про телефонну розмову зі своєю словенською колегою Наташею Пірц Мусар, в ході якої порушувалися теми "як двосторонні, так і міжнародна взаємодія".
 
"Словенія ввійшла у Радбез ООН, є активною учасницею процесів у європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, ситуацію на полі бою, характер наших потреб зараз", — підкреслив глава держави.

Президент додав, що окремо прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про перемовини зі своїм словацьким колегою.

"Україна зацікавлена в практичній роботі з нашими сусідами у Євросоюзі — у всьому тому, що зміцнює наші народи, наші економіки, робочі місця в наших країнах", — підсумував глава держави.

 

допомога Українівійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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