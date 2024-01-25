росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність – Зеленський

Для України важливо зберігати впевненість у відносинах із Євросоюзом.

Дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема в Євросоюзі.

Про це президент України наголосив у вечірньому відеозверненні.

"Вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, що має бачити ворог. рф повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорили й взаємодію щодо української Формули миру", — заявив президент.

Глава держави повідомив, що серед усіх нарад протягом варто відзначити тривалу зустріч щодо підсумків різних перемовин українських представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні.

"Є багато домовленостей у Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей", — пояснив Зеленський.

Також, Зеленський розповів, що вранці відбулася селекторна нарада, на якій заслухав доповіді військових, представників МВС, розвідників та дані з регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів.

"Окремо — у Нью-Йорку сьогодні триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доповів щодо наших дій, контактів із партнерами", — зазначив Зеленський.

Президент поінформував про телефонну розмову зі своєю словенською колегою Наташею Пірц Мусар, в ході якої порушувалися теми "як двосторонні, так і міжнародна взаємодія".

"Словенія ввійшла у Радбез ООН, є активною учасницею процесів у європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, ситуацію на полі бою, характер наших потреб зараз", — підкреслив глава держави.