росія продовжила обстріли на фронті, попри ініційоване нею ж "перемир’я" – Зеленський

08 травня 2026, 08:33
росія продовжила обстріли на фронті, попри ініційоване нею ж
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Ворог завдав понад 850 ударів дронами різних типів.
Попри оголошення росією "перемир’я", війська рф у ніч проти 8 травня продовжили атакувати українські позиції на фронті.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Так, станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більш як 140 обстрілів позицій на фронті. За цю ніч росіяни провели 10 штурмових дій, найбільше – на Словʼянському напрямку. Також окупанти завдали більше ніж 850 ударів FPV-дронами, "ланцетами" та іншими безпілотниками.
 
"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально", – наголосив президент.
 
Нагадаємо, що напередодні російське Міноборони заявило, що за рішенням диктатора путіна із опівночі 8 травня і до 10 травня оголошує "перемир'я". У рф заявили, що у цей час "усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії".
