росія продовжила обстріли на фронті, попри ініційоване нею ж "перемир’я" – Зеленський

Ворог завдав понад 850 ударів дронами різних типів.

Попри оголошення росією "перемир’я", війська рф у ніч проти 8 травня продовжили атакувати українські позиції на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більш як 140 обстрілів позицій на фронті. За цю ніч росіяни провели 10 штурмових дій, найбільше – на Словʼянському напрямку. Також окупанти завдали більше ніж 850 ударів FPV-дронами, "ланцетами" та іншими безпілотниками.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально", – наголосив президент.