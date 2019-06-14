Росія проводила кампанію з дезінформації під час виборів до Європарламенту, - доповідь Єврокомісії

"Зібрані докази свідчать про тривалу й стійку дезінформаційну діяльність російських джерел, що була направлена на зменшення явки виборців та впливу на вподобання виборців"

Єврокомісія зафіксувала, що Росія проводила кампанію з дезінформації, аби вплинути на результати виборів до Європейського парламенту 23-26 травня.

"Зібрані докази свідчать про тривалу й стійку дезінформаційну діяльність російських джерел, що була направлена на зменшення явки виборців та впливу на вподобання виборців. Вони охоплювали широке коло тем - від заперечення демократичної легітимності Євросоюзу до використання суперечливих політичних дебатів із таких питань як міграція та суверенітет", - повідомляє "Громадське".

Європейська комісія зазначає, що наявні докази доводять: "кампанії із дезінформації, розгорнуті державними й недержавними суб’єктами, являють собою гібридну загрозу для Євросоюзу". У доповіді також йдеться про те, що зловмисники розгортали інформаційні кампанії зокрема для пропаганди екстремальних поглядів та поляризації думок на місцях, а місцеві політичні діячі часто застосовували тактику, характерну для російських медіа.

Водночас загалом Європейська комісія "не виявила системної іноземної кампанії із дезінформації проти виборів до Європарламенту 23-26 травня". Згідно з доповіддю, вдалося розширити можливості Євросоюзу з вияву та аналізу дезінформації та забезпечити скоординоване реагування на неї, зокрема завдяки системі оперативного сповіщення.

Нагадаємо, що вибори в Європарламент розпочалися 23 травня і завершились 26 травня. В останній день голосує 21 країна Євросоюзу.