росія розпочала серійний випуск системи "Орешник" – путін

05 листопада 2025, 08:55
росія розпочала серійний випуск системи
Фото: з вільного доступу
Кремлівський диктатор зробив низку заяв про російське озброєння.
Глава росії путін виступив із черговою заявою про досягнення рф у розробці озброєння, зокрема — з ядерними установками.
 
Про це він казав під час церемонії нагородження розробників зброї.
 
путін нагороджував розробників "Буревісника" — як стверджують у росії, це новітня крилата ракета глобальної дальності з ядерною силовою установкою — та "Посейдона" — за твердженням рф, це безекіпажний апарат із ядерною енергетичною установкою.
 
путін заявив, що "Буревісник" за дальністю польоту "перевершив усі відомі у світі ракетні системи". Він  заявив, що у зоні проведення випробувань "Буревісника" 21 жовтня був розвідувальний корабель НАТО.
 
"Ми не заважали його роботі. Хай подивиться"», — сказав путін.
 
путін також оголосив, що вже розробляються нові покоління озброєнь з ядерним двигуном, "швидкість яких втричі перевершить швидкість звуку".
 
За його словами, росія розпочала серійне виробництво комплексу "Орешник" — як пояснювали у ГУР МО, це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї.
 
Вже цьогоріч росія, за словами путіна, має поставити на дослідно-бойове чергування міжконтинентальні ракети "Сармат", а наступного — вже на бойове.
 
При цьому путін заявив, що росія нікому не загрожує: "росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний, стратегічний потенціал. Все, про що ми зараз говоримо, — давно анонсована робота".

 

