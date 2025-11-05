росія розпочала серійний випуск системи "Орешник" – путін

Кремлівський диктатор зробив низку заяв про російське озброєння.

Глава росії путін виступив із черговою заявою про досягнення рф у розробці озброєння, зокрема — з ядерними установками.

Про це він казав під час церемонії нагородження розробників зброї.

путін нагороджував розробників "Буревісника" — як стверджують у росії, це новітня крилата ракета глобальної дальності з ядерною силовою установкою — та "Посейдона" — за твердженням рф, це безекіпажний апарат із ядерною енергетичною установкою.

путін заявив, що "Буревісник" за дальністю польоту "перевершив усі відомі у світі ракетні системи". Він заявив, що у зоні проведення випробувань "Буревісника" 21 жовтня був розвідувальний корабель НАТО.