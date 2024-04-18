росія та Іран перетворюють Ізраїль і Україну на "лабораторії на полі бою" – The Hill

москва і Тегеран таким чином вивчають вразливість західних військових сил.

Про це пише американська газета The Hill, посилаючись на заяви експертів у підкомітеті із закордонних справ Палати представників США.

"Разом росія та Іран використовують Україну та Близький Схід як бойові лабораторії для вдосконалення своєї зброї та розробки методів подолання оборонних систем США та їхніх союзників... Іран отримує від росії уроки комбінованих ударів, а також знання про сильні та слабкі сторони західних систем протиповітряної та протиракетної оборони", - заявляють експерти виданню.

Напад Ірану на Ізраїль був "напрочуд схожий на напади, вчинені росією на Україну".

Експерти вважають, що залежність кремля від іранської зброї для продовження вторгнення на Україну змінила баланс сил у відносинах між країнами, послабивши вплив росії на режим, а Іран отримав натомість більше можливостей.

"Одна з останніх подій, яку ми маємо припинити, - це збільшення поставок російської та іранської зброї і боєприпасів, які сьогодні допоможуть рф захопити Україну, а завтра можуть допомогти Ірану здолати Ізраїль", - сказав Габріель Норонья з Єврейського інституту національної безпеки Америки.

Законодавці з підкомітету закликали Палату представників мають якомога швидше ухвалити пакет оборонних витрат для допомоги Україні, Ізраїлю і Індо-Тихоокеанському регіону.

З самого ранку спікер Джонсон заявви, що зараз критично важливим є надання Україні летальної допомоги.