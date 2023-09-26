росія все ще покладається на Європу у постачанні своєї нафти, незважаючи на порушення цінового ліміту – Bloomberg

Обмеження було розроблено, щоб зберегти достатню кількість нафти, що надходить у світ, одночасно зменшуючи доходи кремля.

росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що поставки в країні перевищують цінові обмеження країн Великої сімки.

Про це повідомляє Bloobmerg.

За даними центру досліджень енергетики в Гельсінкі (CREA), приблизно дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані або належать державам, які мають дотримуватись стелі цін, встановлених G7.

Обмеження було розроблено, щоб зберегти достатню кількість нафти, що надходить у світ, одночасно зменшуючи доходи кремля. В CREA заявляють, що росія, продовжуючи використовувати західні судна, зібрала так званий тіньовий флот танкерів, що працюють за межами юрисдикції країн, які запровадили санкції.

Вони, як правило, перевозять нафту на коротші відстані, де той самий обсяг потужності може перемістити більше запасів.

"Вплив ліміту цін на нафту було підірвано нездатністю урядів-учасниць повністю забезпечити дотримання ліміту цін і покарати порушників", - сказав керівник європейської команди CREA Ісаак Леві.

Він додав, що російська нафта може перевищити встановлений G7 ліміт у 60 доларів, якщо не будуть задіяні західні служби, адже близько трьох чвертей усіх поїздок тіньового флоту було присвячено транспортуванню російської сирої нафти.

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Однак за даними Financial Times, росії вдалося уникнути санкцій G7 на більшу частину своєї нафти.